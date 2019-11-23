Turizmin çatısında seçim heyecanı

BUGÜN NELER OLDU

Turizm sektörünün çatı örgütü Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) başkanlık seçimi için gün saymaya başladı. 30 Kasım'da yapılacak olan 24'üncü Genel Kurul öncesinde basın mensuplarıyla buluşan TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, 21 aylık görev süresi boyunca kurumsallaşmaya büyük önem verdiklerini belirtti. Bağlıkaya, "Dijital altyapı çalışmalarından acentelerin SGK teşvikine, fuar katılımıyla pazarlama çalışmalarından acenteler için yurtiçi info turlara kadar birçok projeyi hayata geçirdik. Göreve geldiğimizde birliğe bağlı tüm şirketlerin yaklaşık 560 milyon lira borcu vardı. Geçmiş döneme ait 35 milyon lira borç ödedik, yeni borç yapmadık" dedi. Projelerin sürdürülebilir olması için zamana ihtiyaçlarının olduğunu anlatan Bağlıkaya, "Çalışmalarımız emekleme aşamasında. Bunların ekonomiye dönüşmesi lazım. Çalışmalarımızı tamamlayıp, genç arkadaşlara bırakıp, gidelim istiyorum. O nedenle yeniden adayım. İki dönem kuralımız baki" dedi. Haziran 2018'de göreve geldiklerini hatırlatan Bağlıkaya, "Bu dönemde acenteleri ve iç turizmi hareketlendirmeleri için birbirleriyle tanıştırdık. Bir sürü acente kendi bölgesinin dışındaki yeri tanımıyordu. Daha önce İstanbul, Ankara ve İzmir seyahat ediyordu. Şimdi tüm Türkiye seyahat etmeye başladı" diye konuştu.Sektöre ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bağlıkaya, "Önümüzdeki senenin konaklama fiyatları bu yıl gibi radikal olmaz. Dövizde stabilite var. Makul seviyelerde dövizdeki yükselişe paralel orantılı bir artış olabilir. Yeni gelen verilerin zamları olacaktır. Turizm için en güvenilir alan iç pazar. Hiç kimse yurtdışına yaz tatiline gitmez" dedi.