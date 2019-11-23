Türkiye 2020’de 5G’yi deneyimleyecek

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, GSM operatörlerinin Türkiye'deki sürpriz noktalarda vatandaşlara 5G deneyimi sunacağı müjdesini verdi. Mobil uygulama fuarı "Mobilefest İstanbul"un ikinci gününde düzenlenen 5G ve İleri Teknolojilerle Geleceğe Bakış Paneli'nin moderatörlüğünü yapan Ömer Fatih Sayan, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtikten sonra bürokrasideki hantallık geride kaldı. 2020'de farklı alanlarda 5G deneyimlenecek" dedi. Sayan, konuşmasında mobil uygulamaların maliyet ve zamandan tasarruf, kaliteli hizmet, ödeme kolaylığı ve müşteri memnuniyetine kadar pek çok beklentiyi yerine getirecek kapasiteye sahip olduğunu söyledi. Avrupa'da teknolojiyi kullanan bir traktör üreticisinin geliştirdiği mobil uygulamaya değinen Sayan, "Üretici traktör lastiğine yerleştirdiği sensörün yardımıyla topraktan aldığı veriyi hava durumu tahminiyle birleştiriyor ve o toprak için en doğru tohumlama dizilişini direksiyonun başında anlık olarak görebiliyor. Böylece çiftçinin işi kolaylaşıyor, hızlanıyor, ürün ise daha verimli hale geliyor" ifadelerini kullandı.Aynı panelde konuşan ve GSM sektörünün de 5G ile kabuk değiştirdiğini ifade eden Turkcell CEO'su Murat Erkan, 5G teknolojisinin 10 yıl içinde sektörlere 4.3 trilyon dolarlık bir değer katacağını söyledi. 5G teknolojisinin küresel ve yerli ekonominin büyümesine katkı sağlayacağını belirten Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Bu durum yeni iş alanlarının açılmasına da katkı sağlayacak" değerlendirmesini yaptı. "5G, ürünlerinizi uluslararası platforma taşımak için fırsat oluşturacak" diyen Vodafone CEO'su Colman Deegan, girişimcilere şu mesajı verdi: "Müşteri deneyminize odaklanın. Rekabetçi bir ortamdayız buna dikkat edin."Mobil aplikasyonların hayatın akışını değiştireceğini vurgulayan Bakan Yardımcısı Sayan, "Önceliğimiz mümkün olduğunca ortak yatırımın önünü açacak şekilde operatörlerimizin ortak yatırım yapmalarını sağlamak" diye konuştu.