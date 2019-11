‘Müşteri verisi veli nimet’ demeyeni kabus bekliyor

BUGÜN NELER OLDU

Verıüzerinden iş yapma kültürü yaygınlaşıyor. Müşteri memnuniyeti, alışkanlıklarıve davranışlarını veri üzerinden takip eden şirketlerin sayısı artıyor. Ancak son 3 yılda kişisel verilerle ilgili ortaya çıkan koruma yasalarından sonra tüm kurumların şeffaf ve hesap verebilir şekilde çalışmayı öğrenmesi gerekiyor. Mert Can Boyar ve Mustafa Yumurtacı tarafından kurulan Verilogy, KOBİ'lerin mevcut yasalar karşısında verilerini hesap verebilir ve şeffaf veri yönetimi yapmasını sağlayacak açığı fark ediyor.Avukat olarak 2.5 yıl ödeme sistemleri, kişisel verilerin korunması konusunda çalışan Mert Can Boyar, Türkiye Girişimcilik Vakfı'na seçilen ilk hukuk öğrencisi olarak hukuk sektörünün teknolojiyle diğer meslekler kadar adapte olmamasına dikkatini çekiyor. Mert Can Boyar, Verilogy girişiminin ortaya çıkışıyla ilgili şunları söyledi: "Yenilikleri yakından takip eden avukatlar için, üzerinde çalışılabilecek farklı bir hukuki alan doğmuş oldu. Verilogy fikri de bu dönemde yeşermeye başladı." Boyar, sözlerine şöyle devam etti: "Verilogy bölgemizden çıkan ilk 'privacy tech' şirketlerinden biri olarak global bir marka olma yolunda ilerliyor. Verilogy, doğrudan bu şirketlerin avukatları tarafından kullanılabildiği gibi uyum projelerini tamamlamış şirketlerin denetim çalışmaları yapabilmesini sağlıyor." 2020'nin ilk çeyreğinde tohum yatırımını almayı planladıklarını ifade eden Mert Can Boyar, "Workup sayesinde ürünümüzü test edebiliyoruz. Hedefimiz müşterilerimizin sayısını artırmak. 2020'de yurt içi ve dışında 5 bin şirkete ulaşmayı ve bunların müşterilerine karşı güvenilir olmalarını sağlamak istiyoruz" diye konuştu.Sıstemınkullanımı birkaç adımda gerçekleşiyor. Küçük ve orta boy işletmelerin sistemi herhangi bir kurulum gerektirmeksizin üye olduğu anda sistemi kullanmaya başlayabiliyor. Şirketler, organizasyon şemalarını sisteme yükleyerek departman sorumlularını bu sisteme davet ediyor. Akıllı soru listelerine verdikleri cevaplar ile şirket veri akışlarını görselleştirip detaylı veri haritaları oluşturuluyor. Ayrıca bu belgeleri sadece oluşturmakla kalmıyor, javascript koduna dönüştürerek doğrudan web sitelerine yerleştirmelerini ve otomatik güncellemeler yapmalarını da sağlıyor. Ek olarak, açık rıza toplanmasını ve kanuna uygun bir şekilde bunların şirketler için saklanmasına imkân veriliyor. Şirket büyüklüğüne göre sunulan farklı paketlere aylık ödemeler yapılıyor.Sıstemı kullanan kurumlardan doğrulama için yapılan sorgulama başına ücret alınıyor. Yani son dönemin şartlarına bağlı olarak kullandığın kadar öde kavramı geçerli. Kurumlar kullandığı belge başına ödeme yapıyor. Sistemi kullanmak isteyen şirketlere sağlanan uygulama arayüzü (API) ile belgenin kullanıcı tarafından yüklemesi sırasında anlık olarak doğruluğu sağlanıyor. Doğruluğu sağlamanın ötesinde doğruluk oranını ve belgenin raporunu detaylı şekilde kuruma iletiliyor.