Sahte belgelere karşı yapay zekâ çözümü

BUGÜN NELER OLDU

Sahtebelge ve bilgi kullanımının çok arttığı günümüzde teknolojiyi kullanarak minimize etmek mümkün. Bankalar, sigorta şirketleri, kredi skorlama girişimleri, güvenlik şirketleri ve vize merkezleri gibi birçok sektörde belge denetimi için insan kullanan kurumlarda hata oranı kişinin performansına bağlı değişiyor. Oysa sistemi yapay zeka kullanarak doğrulama yaptığınızda daha etkin, daha güvenilir sonuçlar elde edilebiliyor. Justifi girişimi, yapay zeka teknolojilerini kullanarak belge doğrulama işlemi yapıyor. Yani, bir belgenin geçerliliğini ve doğruluğunu insan hatasını ortadan kaldırarak kontrol ediyor. Üstelik belgede yapılan değişikliğin ne olduğunu, ne zaman ve hangi araçlar kullanılarak yapıldığını da söylüyor. 30'dan fazla belge üzerinden doğrulama yapabilen Justifi girişimi, diğer girişimlerden farklı olarak doğruladığı belgeler ve yöntemleri ile öne çıkıyor. Makine öğrenmesi, görüntü tanıma gibi yöntemlerini kullanarak birçok belgeyi yüzde 98'e varan bir oranda doğrulayabiliyor.Bu yıl haziranda Mesut Keskin ve E-Bursum ekibi tarafından kurulan Justifi ekibinin içinde yer aldığı ve burs sistemlerindeki doğruluğun sağlanması amacıyla oluşturulmuş bir çözüm. Makine öğrenmesine dayalı belge doğrulama sistemi olan E-Bursum, Justifi girişiminin ilk adımlarının atılmasını sağlıyor. Önce E-Bursum sisteminde kullanılan Justifi, elde ettiği yüksek doğruluk oranı ile aslında birçok alanda kullanılabilir olduğunu gösteriyor. İş Bankası'nın ana destekçisi olduğu Workup Girişimcilik Programı'nda yer alan Justifi girişimi belgeler dışında günlük hayatımızda karşımıza çıkabilecek farklı durumlarda da teknolojinin olanak sağladığı maksimum düzeyde bireylerin de kullanabileceği kullanımı kolay bir doğruluk sistemi kurmayı da hedefliyor.