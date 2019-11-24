Sahte gıda üretene hapis cezası geliyor

BUGÜN NELER OLDU

Tarımve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sahte gıdalarla ilgili en kısa zamanda Meclis'e bir yasa tasarısı getirmeyi düşündüklerini belirterek, "Cezaların artması için çalışıyoruz. Bana göre tekrar durumunda hapis cezası olmalı" dedi. Pakdemirli, İstanbul barajlarındaki doluluk oranlarıyla ilgili, "Korkmasınlar 3.5-4 aylık suyumuz var. Hiç yağmur yağmasa bile. Yine de suyumuzu israf etmeyelim. Pazartesi ile birlikte yağışlı hava geliyor" dedi. Pakdemirli, 2020'de çiftçilere 22 milyar lira destek vereceklerini de söyledi.