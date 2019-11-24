Yanıltıcı kampanyaya dikkat edilsin!

BUGÜN NELER OLDU

Heryıl alışveriş meraklılarının yakından takip ettiği Efsane Cuma indirimlerinde vatandaşların mağdur olmaması için Ticaret Bakanlığı açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, alışveriş yapılması düşünülen internet sitesinde satıcının ticari unvanı, adresi, sabit telefonu, MERSİS numarası, ETBİS kaydı gibi bilgilerin olup olmadığının kontrol edilmesi, internet veya telefon ile yapılacak alışverişlerde satıcı hakkında arama motorlarında kısa bir ön inceleme yapılarak haklarındaki yorumların incelenmesi istendi. İnternet sitesinin kurumsal olup olmadığına bakılması gerektiğine vurgu yapıldı.