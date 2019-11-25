1.6 milyon işyerine istihdam teşviki

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı istihdam teşvikleriyle 2019'u güçlü bir şekilde noktalıyor. Sigorta primi, vergiler, bölgesel istihdam, yatırım desteklerinden yararlanan işyeri sayısı 1 milyon 636 bine ulaştı. İşletmeler toplam 14 teşvikten yaklaşık 11 milyon çalışanı için yararlandı. Hem işverenlere hem de çalışanlara yönelik devlet teşviklerini içeren birçok avantajı kapsayan paket kapsamında verilen teşviklerin sonuçları şöyle:Sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi düşük olan illerde üretim ve istihdamı artırmak için verilen bölgesel istihdam teşviki bir yıl daha uzatıldı. 52 il, 2 ilçede işverenlere SGK priminden 6 puan daha indirim sağlandı. Toplam 1 milyon 14 bin işletme 7 milyon 319 bin çalışanı için 5 puan indiriminden yararlandı.Geçen yıl yaklaşık 1 milyon 300 bin çalışan için bölgesel istihdam teşvikinden yararlanılırken 2019'da bu sayı 1 milyon 500 bine yaklaştı.Yaklaşık 45 bin girişimci 38 milyon liralık destek aldı. Kadın, genç ve mesleki yeterlilik teşviklerinden yararlanan 125 bin 854 işletme 291 bin kişi için 137 milyon liralık destek aldı.Bu yıl yaklaşık 220 bin işletme ilave istihdam yaratarak 812 binin üzerinde kişiye iş kapısı açtı. İlave istihdam desteği kapsamında aktarılan tutar 680 milyon liraya ulaştı. Sosyal hizmetlerden yararlananları işe alan 61 işletme de 42 bin liralık destek aldı.Geçen yıl 9 ay olarak uygulanan asgari ücret desteği bu yıl 12 ay boyunca verildi. Bu destek 500 ve üzeri sigortalı çalıştıran bin 594 işyeri için 101 lira, 500'ün altında sigortalı çalıştıran 1 milyon 883 bin 139 işyeri için 150 lira oldu. Bu yılın sonuna kadar 2 milyona yakın işyerine verilen asgari ücret desteği 10 milyar liranın üzerinde olacak.