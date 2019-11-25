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mülakat sonuçları 2019 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Bekçilik mülakat sonuçlarında son durum nedir?

mülakat sonuçları ile ilgili binlerce aday araştırmalarına devam ediyor. Daha önce aşamalarını tamamlamış olan binlerce aday Polis Akademisi tarafından yapılacak olan açıklamayı bekliyor. Peki, ‘2019 ne zaman açıklanacak’ EGM ve Polis Akademisi Başkanlığı koordinasyonunda devam eden sözlü mülakat değerlendirme sürecinde sona gelindi. Bu noktada, pek çok bekçi olmaya hayali kuran birey, ‘Bekçilik sözlü mülakat süreci son durum nedir?’ aratmasında bulunuyorlar. Sabah.com.tr olarak binlerce adayın merakla araştırdığı bekçilik sözlü mülakat sonuçları ile ilgili detayları hazırladık…

Giriş Tarihi: 25.11.2019 15:43
Bekçilik mülakat sonuçları 2019 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Bekçilik mülakat sonuçlarında son durum nedir?

mülakat sonuçları ile ilgili on binlerce vatandaşın heyecanlı bekleyişi sürüyor. Sözlü mülakat aşamasının tamamlanmasının ardından gözler Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisine çevrildi. Ortak bir koordinasyon ile sonuçları açıklayacak olan EGM ve Polis Akademisi, değerlendirme süreçlerinde son aşamaya geldiler. Peki, Bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? ve bir çok kişinin merakla araştırdığı Bekçilik sözlü mülakat sonuçları sorgulama ekranı burada olacak!

BEKÇİLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? EGM PA İLE SONUÇ SORGULAMA EKRANI BURADA OLACAK!

sorgulama ekranını haberimiz içerisinde bulabilir, sonuçlar açıklandıktan hemen sonra görebilirsiniz…

Türkiye'de binlerce vatandaş bekçilik hayali kuruyor. Bu bağlamda başarı ile sınavları atlatan vatandaşlar sözlü mülakata katılmış ve sonuçların açıklanması için geri sayıma başlamışlardı.

Adaylar aldıkları puanlara göre tercih yapacak olup, sonuçlar da kurumun resmi sitesi üzerinden duyurulacak. Çalışma süreleri ve fazla mesai ücreti hakkındaki genel hükümler saklı kalmak şartıyla çarşı ve mahalle bekçileri genel olarak güneşin batışı saatinden doğuşu saatine kadar vazife görürler. Bu bağlamda; ? Haberimizin içeriğinden bekçilik mülakat sonuçları sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz.

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