Beş yılda Türkiye’de 50 otel açacak

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Turizm sektöründe yaşanan hızlı yükseliş dünya markalarının yönünü yeniden Türkiye'ye çevirdi. 27 oteli ve 4 markasıyla Türkiye'de faaliyet gösteren Radisson Hotel Group, 5 yıl içine otel sayısını iki katına çıkarma kararı aldı. Hükümetin turizmi çeşitlendirme ve 12 aya politikası doğrultusunda artan kültür turizmindeki pastadan pay almak isteyen grup, Anadolu'daki otel yatırımlarını artıracak. Hedefine İstanbul'un yanı sıra Antalya, Konya, Mersin, Kapadokya, Osmaniye, Hatay, Gaziantep, Kars ve Van'ı alan Radisson Group, 4 bin 500 olan yatak sayısını 10 bine çıkarmayı hedefliyor.Radisson Hotel Group EMEA Bölgesi Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Operasyondan Sorumlu Başkanı Chema Basterrechea, "Dünyanın ikinci büyük otel zinciri markasıyız. 100'ü aşkın ülkede, 1.400 oteli işletiyoruz. Türkiye bizim top 10 ülkelerimiz arasında yer alıyor" dedi. Türkiye'nin turizm potansiyeline inandıklarını ve yatırımlarını artırma kararı aldıklarını anlatan Basterrechea, 2025'e kadar yatırımlarını ikiye katlayarak 50 otele ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti. Türkiye'de Radisson Blu, Park In By Radisson ve Radisson Blu Residence olmak üzere üç markayla 24 otelde faaliyet gösterdiklerini aktaran Basterrechea, "Bodrum, Bursa ve Sakarya'da imzalarını attığımız üç otelimiz var. Bodrum ve Sakarya'da 2020'de, Bursa'daki otelimiz ise 2021'de hizmete açılacak. Böylece otel sayımız 27'ye çıkacak. Bodrum'daki otelimizi lüks segment markamız olan Radisson Collection ile hizmete açacağız" diye konuştu. Türkiye'nin bir turizm ülkesi olduğunun altını çizen Basterrechea, "Radisson Red markamız İstanbul'un ruhuna çok uygun. Bunu da Türkiye'ye getirmeyi ve marka sayımızı beşe çıkarmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.Hotel Ukrayna, Gürcistan ve Türkiye Bölge Direktörü Antoine Moubarak, 2019 yılına dair değerlendirmelerde bulundu. Moubarak, "Bu yıl pazar payımızı güçlü oranda artırdık. Tatil amaçlı ve iş amaçlı seyahat edenler tarafından tercih edilir hale geldik. Yılın ilk 9 aylık ortalamasında doluluk oranlarımızı İzmir ve İstanbul'da yüzde 80'lere çıkardık. Çeşme'de sezonda yüzde 100'leri yakaladık" dedi.