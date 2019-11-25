Bireysel Emeklilik Sistemi’nde yükseliş devam ediyor

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BES'katılımcı sayısı ve toplam fon büyüklüğü artışını sürdürüyor. Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) tarafından açıklanan 8 Kasım tarihli son verilerde BES'te toplam katılımcı sayısı 6 milyon 820 bin kişiyi aştı. Toplam fon büyüklüğünün 112 milyar liraya ulaştığı BES'te katılımcıların fon tutarı 95 milyar lira olurken, devlet katkısı ise 16 milyar lirayı geçti. Fonlar içerisinde yatırıma yönlendirilen tutar ise 64 milyar liraya dayandı. OKS verilerine baktığımızda ise çalışan sayısı 5.3 milyonu buldu. Çalışanların fon tutarı 7.7 milyar liraya ulaşırken; bu tutarın 4.8 milyarı faizli, 2.8 milyarı ise faizsiz fon olarak kayıtlara geçti.