Çin ile ABD'nin fuar savaşı kızıştı

ABD ile Çin arasında ticari, ekonomik, askeri ve politik alanda yaşanan rekabete son olarak fuar rekabeti de eklenmişti. 2019 Nisan'ında birbirinden 12 bin kilometre uzaklıktaki Şangay ve New York'ta düzenlenen otomobil fuarları, her iki ülke arasındaki rekabeti ateşlemişti.

Fuar rekabeti geçtiğimiz günlerde kapılarını açan Los Angeles ve Guangzhou otomobil fuarlarında kaldığı yerden devam ediyor. Dünyanın en büyük iki otomotiv pazarından daha fazla pay almak isteyen markalar, her iki fuara da büyük ilgi gösterdi. Yeni modellerini ve teknolojilerini sergiledi.



'HİBRİT KRALI'NIN İLK ELEKTRİKLİ OTOSU

Lexus, ilk yüzde 100 elektrikli modeli UX 300e'nin örtüsünü Guangzhou'da kaldırdı. Avrupa ve Çin pazarında 2020'de satışa sunulacak UX 300e, gelişmiş bağlantı teknolojileriyle birlikte aracın şarj durumu, menzil bilgileri gibi özelliklere akıllı telefondan ulaşım imkânı da sağlıyor.



TÜRKİYE'DE DE SATIŞA SUNULACAK

BMW, başta Türkiye olmak üzere pek çok ülkede önemli satış rakamlarına ulaşması beklenen BMW 2 serisi Gran Coupe, BMW M2 CS ve BMW M8 Gran Coupe modellerini sergiledi. Ayrıca BMW Grubu bünyesindeki MINI de ilk global elektrikli modeli MINI Electric'i Amerikan pazarıyla buluşturdu.



GELECEK VİZYONUNU SERGİLEDİ

KIA Motors hem Los Angeles hem de Guangzhou'da düzenlenen otomobil fuarına katılarak, yeni modellerini sergiledi. Los Angeles'da yenilenen Niro hibrit modelini tanıttı. Güney Koreli marka Guangzhou'da ise yeni KX3 SUV modelinin tanıtımını yaptı. Ancak Kia'nın fuarda en çok dikkat çeken modeli Futuron adındaki SUV konsepti oldu.



İKİ FUARA KATILARAK ŞOV YAPTI

Hyundai, Çin ve Amerika'da tanıttığı yeni modelleriyle dikkat çekti. Markanın Los Angeles'da tanıttığı Vision T Concept, gelecekteki SUV modellerin tasarımı hakkında ipucu verirken Guangzhou'da sergilediği Lafesta modeli ise sportif sedanlara bakış açısını yansıtıyor.



590 KİLOMETRE MENZİLİ VAR

Volkswagen, ID. model ailesinin en son üyesi ID. Space Vizzion'un dünya prömiyerini Los Angeles fuarı öncesinde gerçekleştirdi. ID. Space Vizzion, 590 kilometreye kadar sürüş menzili sağlıyor. 0'dan 100 km/s hıza 5,4 saniyede ulaşabiliyor.

