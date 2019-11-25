“Depremle mücadelenin en önemli parçası ZDS”

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Koru Sigorta Genel Müdürü Soner Şahin, ülkemizin bulunduğu coğrafik yapının deprem açısından taşıdığı risk ve nüfusun %71 inin deprem riski yüksek olan bölgelerde yaşadığının halkın gündeminde sürekli canlı tutularak sigorta bilincinin artırılması gerektiğini ifade etti. İlkokul çağından başlayarak toplumun tüm platformlarında deprem ile nasıl baş edilebileceğinin çok iyi anlatılması gerektiğinin altını çizen Şahin, "Bu mücadelenin de önemli parçalarından bir tanesi zorunlu deprem sigortaları. Kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları zorunlu deprem sigortasının gerekliliği konusunda eğitimler yapmalı, kamu spotları ile bu sigortanın ülkemizde yaşayan her birey için gerekli olduğuna inandırılması önem arz etmektedir. Sigorta bilinci toplumumuzda yeterli seviyede olmaması nedeniyle ek bir mali yük olarak görünen zorunlu deprem sigortasına ödenen primlerin vergi oranı nispetinde iadeye konu olması sigortalılık oranını artıracak bir unsur olacaktır" diye konuştu.Şahin sözlerini şöyle sürdürdü: "Hem devlet hem de sigortacılar olarak toplum nezdinde deprem ve doğal afetler gerçeğini sürekli canlı tutmak, sadece ürün satışına odaklanılmaması gerekmektedir. İlkokuldan başlayarak risk ortaya çıktıktan sonra sigorta almanın zorlukları anlatılıp, risk olmadan önce değerlerimizi güvence altına almanın, en önemli çözümünün sigorta olduğunun anlatılması gerekiyor."Öte yandan yaşanan rekabet nedeniyle konut sigortalılarına olan talebin sigortalılara sağlanan teminatlar ve asistans hizmetlerindeki çeşitlenme ile artırılabileceğine vurgu yapan Soner Şahin, ayrıca düşük geliri olan sigortalılar için de belirlenecek standart teminatlar ve sadece DASK'ın karşılamadığı teminatları içerecek ürünlerin sunulmasının da konut sigortasını cazip hale getirebileceğini söyledi. Şahin, konut poliçelerinde özel indirimler tanımlanmasının planlarında olduğunu ve apartman yönetimlerine tüm konut sakinlerinin poliçelerini yaptırması şartı ile özel prim ve teminat şartları sağlanabileceğini, ev sahibi-kiracı düzleminde yaşanan kira güvencesi gibi bir teminatın da konut poliçesine ilave edilebileceğini sözlerine ekledi.