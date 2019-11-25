Doğa Sigorta’dan Şanlıurfalı çocuklara sürpriz

BUGÜN NELER OLDU

Ağaç yaşken eğilir ilkesi ile ülkemiz gençliğine sporu sevdirmek ve başarılı sporcular yetişmesi için zemin sağlamak yönünde uzun yıllardır çeşitli yerel, amatör ve üniversite kulüplerine verdiği desteği sürdüren Doğa Sigorta, bu kez Şanlıurfa'nın başarılı 10 genç basketbolcu adayını 2 gün boyunca İstanbul'da ağırladı. Galatasaray Doğa Sigorta Basketbol Takımı oyuncuları ve teknik yöneticileri ile bir araya gelen 12-14 yaş aralığındaki kız–erkek çocuk grubu, takım ile antremana çıkmanın heyecan ve gururunu duyup, unutulmaz bir deneyim yaşadılar. Ertesi gün Galatasaray Doğa Sigorta basketbol maçını Doğa Sigorta'nın locasında yöneticiler ile izleyen çocuklar, maçı hem eğlenerek hem de coşkuyla izlediler. Spora ve sporcuya verdiği önem ile tanınan Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı'nın tek tek tanışıp sohbet ettiği çocuklar, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ile de tanışma fırsatı yakaladı. Çocukların birçoğu İstanbul'u ilk kez görme fırsatı yakalamışken, kendileri için özel hazırlanmış tekne turu ile boğaz keyfi yapıp, şehrin tarihi ve önemli yapıtlarını da görme fırsatı buldu. Bu anlamlı ziyaret sonrası, hayallerine hayaller katıldığını belirten genç basketbolcular; hedeflerine ulaşmak için çok daha motive olduklarını, Doğa Sigorta'nın hayatlarına çok önemli ve anlam katan bir proje yarattığını dile getirerek, tekrar Doğa Sigorta yöneticileri ile bir araya gelmek sözüyle evlerine döndüler.