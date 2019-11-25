Ölüm kaydı dijitale taşınıyor

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Sağlık Bakanlığı, ölüm vakalarının elektronik ortamda kayıt ve tescili için "Ölüm Bildirim Sistemi"ni devreye aldı. Sistem sayesinde hem tüm ölüm vakaları elektronik ortamda arşivlenebilecek hem de ilgili kurumlarla yapılan entegrasyonla hekim tarafından bildirilen ölüm vakasının cenaze nakil ve defin işlemleri hızlandırılacak.Yılda 450 bin civarında ölüm vakasının meydana geldiği Türkiye'de sistemin devreye girmesiyle yaklaşık 3 milyon vatandaşın ölüm şekli ve nedenlerinin elektronik kaydı yapılarak, bakanlık bünyesinde arşiv oluşturuldu.