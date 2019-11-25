Rekabet otoriteleri İstanbul’da buluşuyor

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Rekabet Kurumu ile Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) tarafından gerçekleştirilen İstanbul Rekabet Forumu (ICF) 25-26 Kasım'da düzenlenecek.Bu yılki teması 'Dijitalleşme ve Uluslararası İşbirliği' olarak belirlenen forumun açılış konuşmalarını Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle ve Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı Rekabet ve Tüketici Politikaları Bölümü Başkanı Teresa Moriera yapacak. Foruma, yaklaşık 30 ülkenin rekabet otoritesinin yanı sıra uluslararası kuruluşlardan çok sayıda kişinin katılması bekleniyor. Dijitalleşme ve uluslararası kartellere karşı etkin mücadele ve uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi boyutuyla büyük önem taşıyan forum kapsamında, 3 ayrı oturumda, "Dijitalleşme ve Rekabet Hukuku ve Politikası", "Rekabet Hukuku Uygulamalarında Uluslararası Yardımlaşma" ve "Kartellere Karşı Etkin Uygulamalar" konuları ele alınacak.