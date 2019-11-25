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: bugün ne kadar, kaç TL? Gram, tam, yarım, çeyrek ve cumhuriyet altın fiyatları 26 Kasım Salı

ile ilgili son dakika gelişmeleri ve anlık değişimler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Döviz kurlarında yaşanan dengesiz inişli çıkışlı grafik dünya piyasalarındaki yatırımlara da yön veriyor. Bu noktada hem ülkemizde hem globalde pek çok yatırımcı altını daha güvenli bir liman olarak görüyorlar. Peki, küresel piyasada en çok tercih edilen yatırım aracı olan altın bugün ne kadar oldu? Bu noktada özellikle çeyrek ve küçük yatırımcıların radarında bulunurken, fiyatlarda yakından takip ediliyor. İşte 26 Kasım Gram, tam, yarım, çeyrek, ata, cumhuriyet altın fiyatları…

Giriş Tarihi: 26.11.2019 07:10
Son Dakika Haberi: Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Gram, tam, yarım, çeyrek ve cumhuriyet altın fiyatları 26 Kasım Salı

Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri ve değişimleri vatandaşların yakın radarında bulunurken, global piyasada döviz kurlarının iyice güvenilirliğini kaybetmesi ile birlikte yaşanan bu güven kaybını iyi değerlendiren yatırım aracı pek çok yatırımcının birinci tercihi konumunda bulunuyor. Uzun vadede yatırımcıya kazandıracağını neredeyse garanti eden altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yatırımını bu yönde gerçekleştiren vatandaşlar ise gün içerisinde 'altın fiyatları bugün ne kadar' sorusunu araştırıyor. Sabah.com.tr olarak biz de haberimizin içerisinde 26 Kasım Cuma gram, tam, yarım, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatlarını sizler için hazırladık…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? 26 KASIM GRAM TAM YARIM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI BURADA!

Gram altın

Alış: 268,53

Satış: 268,57

Yarım altın

Alış: 859,85

Satış: 882,10

Çeyrek altın

Alış: 431,27

Satış: 441,05

Cumhuriyet altını

Alış: 1.786,00

Satış: 1.813,00

Tam altın

Alış: 1.725,09

Satış: 1.758,80

Ata altın

Alış: 1.779,00

Satış: 1.823,54

piyasalar
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Son Dakika Haberi: Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Gram, tam, yarım, çeyrek ve cumhuriyet altın fiyatları 26 Kasım Salı
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