90 bin vatandaşın mülkiyet sorunu çözülecek

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Hükümet,Hazine ile olan mülkiyet sorunlarını çözmek için vatandaşlara 16 Aralık 2019'a kadar başvuru hakkı tanıdı. 2B arazisi vasfındaki taşınmazlar ile Hazine'ye ait tarım arazilerini satın almak için başvuru sürecini kaçıran hak sahipleri bu tarihe kadar başvuru yapabilecek. Yalnızca 2B arazisinden kısa vadede 3.5 milyar lira gelir elde edilmesi hedefleniyor. Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün internet adresinde 7 bin taşınmaz ilana çıkarılırken, bunları satın almak isteyen vatandaşlar elektronik ortamda başvuru yapabilecekler.Vatandaşların Hazine ile olan mülkiyet sorunlarının çözülmesi amacıyla yürütülen faaliyetler kapsamında 2020-2022 döneminde toplam 90 bin kişinin daha mülkiyet sorunu çözülerek tapularına kavuşmaları sağlanacak. Bu amaçla orman vasfını yitirmiş 2B kapsamındaki taşınmazların da satışına devam edilecek. Haziran 2019 itibarıyla 781 bin hak sahibine yaklaşık 551 bin taşınmaz satılırken, satış bedeli yaklaşık 11.8 milyar lira olarak belirlendi. Bu bedelin 8.3 milyar lirası tahsil edilirken, geri kalan 3.5 milyar lira ise taksitler halinde tahsil edilmeye devam edilecek.2B arazileri için satın alma başvurusunda bulunmayanlarla başvuru yapıp peşinat bedelini veya ikiden fazla taksitini ödemediği için haklarını kaybedenlerin başvuru ve ödeme süreleri de 16 Aralık'a kadar uzatıldı. Tarım arazilerinin ekonomiye kazandırılması çalışmaları kapsamında 2019 Ağustos ayı itibariyle 62 bin hak sahibine toplam 49 bin taşınmaz, 738 milyon lira bedelle satılırken, bu bedelin 300 milyon lirası tahsil edildi.Belediye ve mücavir alan sınırları içinde yer alan ve imar planı bulunmayan veya imar planında tarımsal amaca ayrılan Hazine'ye ait tarım arazilerinin paydaş, kiracı ve kullanıcılarına yönelik satış işlemlerine de devam edilecek. Burada başvuru tarihi 31 Aralık 2019'a kadar uzatılırken satış işlemlerine devam kararı alındı.