Altın fiyatları son durum: 26 Kasım Gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın alış, satış fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri ve değişimleri vatandaşların yakın takibinde bulunuyor. Piyasaları yakından takip edenler Kapalıçarşı'daki alış ve satış fiyatlarına an be an bakıyor. Hem bol kazanç hem de yatırım amaçlı alınan sarı metal, haftanın ikinci gününde vitrindeki cezbedici parıltısıyla alıcısını bekliyor. Peki 26 Kasım altın fiyatları ne kadar? Gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın alış, satış fiyatları ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? 26 KASIM ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!

ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 268,83

SATIŞ: 268,88

YARIM ALTIN

ALIŞ: 859,85

SATIŞ: 882,10

ÇEYREK ALTIN FİYATI

ALIŞ: 431,27

SATIŞ: 441,05

CUMHURİYET ALTIN FİYATI

ALIŞ: 1.786,00

SATIŞ: 1.813,00

TAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 1.725,09

SATIŞ: 1.758,80