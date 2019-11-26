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fiyatları son durum: 26 Kasım Gram, yarım, tam, cumhuriyet ve alış, satış fiyatları ne kadar, kaç TL?

fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Hem yatırım hem hediye amaçlı alınan sarı metale yoğun ilgi sürüyor. Hal böyle olunca’’ bugün ne kadar?’’ sorusuna yanıt aranıyor. Geçmişten geleceğe önemini yitirmeyecek olan metalin ’daki alış ve satış fiyatları canlı olarak merak ediliyor. Dolar döviz kurunda yaşanan ani iniş ve çıkışlar vatandaşları Gram, yarım, tam, cumhuriyet ve almaya yöneltiyor. Peki 26 Kasım ? İşte gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın alış, satış fiyatlarındaki son durum!

Giriş Tarihi: 26.11.2019 09:43
Altın fiyatları son durum: 26 Kasım Gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın alış, satış fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri ve değişimleri vatandaşların yakın takibinde bulunuyor. Piyasaları yakından takip edenler Kapalıçarşı'daki alış ve satış fiyatlarına an be an bakıyor. Hem bol kazanç hem de yatırım amaçlı alınan sarı metal, haftanın ikinci gününde vitrindeki cezbedici parıltısıyla alıcısını bekliyor. Peki 26 Kasım altın fiyatları ne kadar? Gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın alış, satış fiyatları ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? 26 KASIM ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!

ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 268,83

SATIŞ: 268,88

YARIM ALTIN

ALIŞ: 859,85

SATIŞ: 882,10

ÇEYREK ALTIN FİYATI

ALIŞ: 431,27

SATIŞ: 441,05

CUMHURİYET ALTIN FİYATI

ALIŞ: 1.786,00

SATIŞ: 1.813,00

TAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 1.725,09

SATIŞ: 1.758,80

piyasalar
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Altın fiyatları son durum: 26 Kasım Gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın alış, satış fiyatları ne kadar, kaç TL?
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