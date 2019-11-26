Altın fiyatları son durum: 26 Kasım Gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın alış, satış fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri ve değişimleri vatandaşların yakın takibinde bulunuyor. Piyasaları yakından takip edenler Kapalıçarşı'daki alış ve satış fiyatlarına an be an bakıyor. Hem bol kazanç hem de yatırım amaçlı alınan sarı metal, haftanın ikinci gününde vitrindeki cezbedici parıltısıyla alıcısını bekliyor. Peki 26 Kasım altın fiyatları ne kadar? Gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın alış, satış fiyatları ne kadar, kaç TL?
ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 268,83
SATIŞ: 268,88
YARIM ALTIN
ALIŞ: 859,85
SATIŞ: 882,10
ÇEYREK ALTIN FİYATI
ALIŞ: 431,27
SATIŞ: 441,05
CUMHURİYET ALTIN FİYATI
ALIŞ: 1.786,00
SATIŞ: 1.813,00
TAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 1.725,09
SATIŞ: 1.758,80