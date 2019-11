Her bir şirketi milli değer görüyoruz

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyumluğunda yönetilen FETÖ iltisaklı 847 şirket, 3 yılda yüzde 39 büyüdü. Örgüte aktarılan para musluğunu kısan TMSF, her bir şirketin başına profesyonel yönetimler atayıp, şirketlerin hem kârını katladı hem de bankalara ve devlete olan borçlarını ödedi. 847 şirketin özkaynak büyüklüğü 3 yılda yüzde 31 artarak 18 milyardan 24 milyar TL'ye ulaştı. Aralık 2016'da aktif büyüklüğü 43 milyar TL olan şirketler, yüzde 39 büyümeyle 60 milyar TL'nin üzerine çıktı. Devralındığı dönemden itibaren geçen sürede şirketlerin kârı yüzde 165 arttı. Bu süre zarfında tüm şirketlerde istihdam edilen kişi sayısı ise 41 bin 521 kişiyi buldu. Her bir şirketin milli bir değer olarak görüldüğünü ve bu bilinçle yönetildiğini belirten TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, "Bu şirketlerin her birine özel bir ihtimam gösteriyoruz. Herhangi bir irtifa kaybı olmasını asla istemiyoruz. Bu nedenle olağanüstü bir çaba sarf ediyoruz" dedi.



12 BÜYÜK GRUP VAR

Denizli Acıpayam'da bulunan ve TMSF kayyumluğunda yönetilen Aynes tesislerinde Turkuvaz Medya yönetici ve yazarlarını ağırlayan Başkan Muhittin Gülal, sorularımızı yanıtladı. Bugün fonun yönetiminde 847 şirketin olduğunu aktaran Gülal, buradaki 12 büyük grubun toplam aktifin yüzde 80'ini sağladığını aktardı. Gülal, "Dolayısıyla bizim konsantrasyonumuz da bunların üzerine yoğunlaşıyor. Bu şirketlerin en büyüğü Erciyes Anadolu. Koza Grubu ikinci sırada yer alıyor. Büyüklük sırlamasına göre Aydınlı, Naksan, Kaynak olarak devam ediyor. Aynes ise ilk 10 şirketimiz arasında yer alıyor" diye konuştu. Anadolu'nun muhtelif şehirlerinde yönettikleri irili ufaklı birçok şirket olduğunu aktaran Gülal, portföylerinde eczaneden kuyumcuya, egzozcudan nakliyeciye çok farklı sektörlerde şirketlerin bulunduğunu kaydetti.



İYİ YÖNETİME TEŞEKKÜR

Şirketlerin çok başarılı bir şekilde yönetildiğini, bunu rakamların da ortaya koyduğunu aktaran Gülal, mahkeme sonrası eski sahiplerine devrettikleri şirketlerin bazılarında teşekkür edenlerin olduğunu kaydetti. Gülal, "Mesela Aydın'da Tuğba Kuruyemiş'i 8 ay yönettik. Borçlarını ödedik, ciroyu artırdık. 130 milyon TL ciroyla aldık, 8 ay sonunda 800 milyon ciroyla bıraktık. Çok ciddi bir büyüme sağladık. Mahkemenin ardından eski sahiplerine devredilen şirkette patronlar bize iyi yönetim nedeniyle teşekkür ettiler" ifadelerini kullandı.



ŞİRKETİN CİROSU ŞİŞİRİLMİŞ

Aynes'le ilgili son verileri de paylaşan Gülal, şunları anlattı: "Burayı biz iflas erteleme halinde devraldık. Devrin ardından yaptığımız incelemelerde şirketin rakamlarıyla inanılmaz bir şekilde oynandığını gördük. 752 milyon TL ciro görünüyordu ancak bu rakamlar şişirmeydi. Stokta ürün var gibi gösterilerek rakamlar şişirilmiş. İhracat adı altında yurtdışına para kaçırılmış. Şirketin banka kredileri ve tahville birlikte 450 milyon TL borcu vardı. Biz iflas etmiş ve kapısına kilit vurulmak üzere olan şirketi yeniden ayağa kaldırdık. Bankalarla görüşerek borçları yeniden yapılandırdık. Borçların bu yıl 35 milyon TL'sini ödedik. Aynes'in banka kredisini bu kadar kısa bir sürede ödemesi bir mucize. Çünkü sıfıra inmiş bir şirketi ayağa kaldırdık."



ÜZERİMİZDE SOSYAL SORUMLULUK VAR

TMSF tarafından yönetilen şirketlerin bulunduğu ilde de önemli bir ekonomik değer yarattığını anlatan Gülal, "Mesela Erciyes Anadolu'da 12 bin 500 kişi çalışıyor. Şirket hapşırsa Kayseri grip oluyor. Üzerimizde ciddi bir sosyal sorumluluk var" dedi. Benzer bir durumun Aynes içinde geçerli olduğunu aktaran Gülal, "Bin kişi istihdam ediliyor. Çalışanların yüzde 90'ı Acıpayamlı. 20 bin süt üreticisinden ürün alıyoruz. Küçük bir ilçenin ekonomisine ciddi katkı sunuyoruz. Bu yıl 1.3 milyar TL ciroya çıkacağız. Bu bölge için devasa bir rakam" şeklinde konuştu.



AYDINLI GRUP VERGİ REKORTMENİ OLDU

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın açıkladığı "Kurumlar Vergisi İlk 100 Sıralaması" verilerine göre Aydınlı Grup, 84'üncü sıradan vergi rekortmenleri arasına girdi. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyımları tarafından yönetilen Aydınlı Grup hakkında konuşan TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, "Bize emanet edilen bu firmaları basiretli tüccar mantığıyla yönetiyoruz. Bunlar bu ülkenin değerleri, bu değerleri en iyi şekilde koruyup büyütüyoruz. 2018'de kurumun ödediği 85 milyon TL'lik vergi şirketin başarılı gidişatının göstergesidir. Ülkemiz ekonomisine sağladığımız katkının büyümesi bizi mutlu etmektedir. Bunun yanı sıra yönetimimizde bulunan Aydınlı Grup kârlılıkta sektörünün birincisi konumunda. 2019 için de hedefimiz vergi sıralamasında daha üst sıralara çıkartabilmektir. Bu yılın ilk 6 ayında ödenen rakam 40 milyon TL. Bu da gösteriyor ki koyduğumuz hedefi gerçekleştirmeye yakınız" dedi.



CİRO 3 MİLYARA DAYANDI

2016 yılında 35 milyon 733 bin TL, 2017 yılında ise 45 milyon 206 bin TL vergi ödemesi yapan Aydınlı Grup, 2018 yılında bu oranı yüzde 89 arttırdı. Rakam 85 milyon 233 bin TL'ye geldi. Ocak 2017 tarihinden bu yana TMSF Kayyumları tarafından yönetilen Aydınlı Grup, bünyesinde bulunan U.S. Polo Assn., Pierre Cardin ve Cacharel gibi markalarla 2018 yılını 2 milyar 773 bin TL ciro gerçekleştirerek kapatmıştı.



İZMİR-ANTALYA OTOYOLU TURİSTİ HAREKETE GEÇİRİR

Ekonomi Eski Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli'de Turkuvaz Medya yönetici ve yazarlarıyla bir araya geldi. Nihat Zeybekci, ülkeye ve şehirlerine hizmete devam ettiklerini anlattı. Denizli'nin turizm potansiyeline dikkat çeken Zeybekci, "Denizli Pamukkale'ye biletle giren yabancı turist sayısı 2 milyona yaklaştı. Büyük bir rağbet var ancak biz bunu yeterli görmüyoruz. Sayının daha da yukarı çıkarılması gerekli" dedi. Turistin otelde konaklaması yerine dolaşması gerektiğini, bunu da ulaşıma yapılan yatırımla sağlanacağını anlatan Zeybekci, şöyle devam etti: "İzmir-Antalya otoyol projesi var. Bu proje çok önemli. Antalya'ya turistleri uçakla getirip otelde oturtuyoruz. Bu insanları hareket ettirmemiz gerekiyor. Onlar hareket ederse para harcar. O nedenle otoyol hattı çok önemli. Antalya turist rekorları kırıyor. İzmir ise hâlâ 600 binlerle sınırlı. Ege Vadisi turizmde çok zengin ve güçlü ancak turizmden hak ettiği payı alamıyor. Bunu alabilmesi için otoyol hattını tamamlamamız gerekiyor. Eğer bu projeyi hızlıca hayata geçirebilirsek 5-10 yıl içinde de 10-15 milyon kişiyi Antalya ile İzmir arasında hareket ettirir hale getiririz."

BUGÜN NELER OLDU