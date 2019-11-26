Tarımda girişimciye 320 milyon lira hibe

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Programı-II (IPARD) 8'inci Başvuru Çağrısı'yla işleme ve pazarlama sektörlerinde, üretici, yetiştirici ve pazarlama alanına yönelik 320 milyon lira hibe paketi sunduklarını belirterek "Yeni hibe paketinde, makine ve ekipman alımı ile yenilenebilir enerji ekipmanlarını destekleyeceğiz" dedi.Pakdemirli, IPARD-II 8'inci Başvuru Çağrısı'nın tanıtımı dolayısıyla düzenlenen toplantıda konuştu. Söz konusu başvuru çağrısı kapsamında verilecek yeni hibenin ayrıntıları hakkında bilgi veren Pakdemirli, işleme ve pazarlama sektörlerinde, 320 milyon lira karşılığı 50 milyon euroluk hibe paketini üretici, yetiştirici ve yatırımcılara sunduklarını ifade etti. Çağrı çerçevesinde 5 sektörü destekleyeceklerini dile getiren Pakdemirli, "Süt ve süt ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması sektörüne, süt toplama merkezlerine, et parçalama ve işleme tesisleri ile kesimhanelere, su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması tesisleriyle, meyve ve sebze ürünlerinin işlenmesi ve depolanması yatırımlarına destek sağlayacağız. Sektöre göre değişmekle birlikte yatırımların 1 milyon 250 bin euro ila 3 milyon euroya kadar olan kısmına kadar destek sağlayacağız" dedi. Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Faruk Kaymakcı da, "Program bünyesinde 2011'den bu yana 14 binden fazla proje için 1.1 milyar euroyu aşan AB fonu ülkemiz tarım sektörünün modernizasyonu ve kırsal toplumun kalkındırılması için aktarıldı" dedi. ANKARATARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, hibe oranlarının gerçek ve tüzel kişiler için yüzde 40, kooperatifler ve üretici örgütleri için yüzde 50 olarak uygulanacağını söyledi. Bakan, Pakdemirli, IPARD yatırımlarında vergi muafiyetinin yatırımlara dolaylı olarak yansıdığını belirtti.