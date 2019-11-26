Uluslararası Ahilik Fuarı ve İş Ahlakı Zirvesi başlıyor

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Konya Selçuklu
Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek
Uluslararası Ahilik Fuarı
ve İş Ahlakı Zirvesi yarın başlıyor.
Ticaret Bakanlığı, Konya
Valiliği, Konya Büyükşehir
Belediye Başkanlığı, Konya
Esnaf ve Sanatkârlar Odaları
Birliği desteğiyle düzenlenecek
ve ana medya sponsorluğunu
ise Turkuvaz Medya Grubu
yapacağı zirve ile ahilik kültürünü
ekonominin gündemine
taşımayı hedefleniyor. Başkan
Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıyla
açılması beklenen zirveye
katılacak alanında uzman
konuşmacılar ahilik ve iş dünyasına
yön verecek önemli konuları
tartışılacak. Söz konusu fuara
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat
Kurum'un ise 28 Kasım'da katılması
bekleniyor. İş dünyasının
en büyük şirketlerinin
yanı sıra esnaf ve
sanatkârların ürünlerini
uluslararası arenada tanıtma
fırsatı bulacağı fuar çerçevesinde
düzenlenecek
panellerde, iş
insanları ve akademisyenler
ahilik
kültürünü
ele alacak.