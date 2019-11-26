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Uluslararası Ahilik Fuarı ve İş Ahlakı Zirvesi başlıyor

Giriş Tarihi: 26.11.2019
Uluslararası Ahilik Fuarı ve İş Ahlakı Zirvesi başlıyor
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Konya Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek Uluslararası Ahilik Fuarı ve İş Ahlakı Zirvesi yarın başlıyor. Ticaret Bakanlığı, Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Konya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği desteğiyle düzenlenecek ve ana medya sponsorluğunu ise Turkuvaz Medya Grubu yapacağı zirve ile ahilik kültürünü ekonominin gündemine taşımayı hedefleniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıyla açılması beklenen zirveye katılacak alanında uzman konuşmacılar ahilik ve iş dünyasına yön verecek önemli konuları tartışılacak. Söz konusu fuara Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un ise 28 Kasım'da katılması bekleniyor. İş dünyasının en büyük şirketlerinin yanı sıra esnaf ve sanatkârların ürünlerini uluslararası arenada tanıtma fırsatı bulacağı fuar çerçevesinde düzenlenecek panellerde, iş insanları ve akademisyenler ahilik kültürünü ele alacak.
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