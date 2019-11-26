Uluslararası Ahilik Fuarı ve İş Ahlakı Zirvesi başlıyor

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Konya SelçukluKongre Merkezi'nde gerçekleştirilecekUluslararası Ahilik Fuarıve İş Ahlakı Zirvesi yarın başlıyor.Ticaret Bakanlığı, KonyaValiliği, Konya BüyükşehirBelediye Başkanlığı, KonyaEsnaf ve Sanatkârlar OdalarıBirliği desteğiyle düzenlenecekve ana medya sponsorluğunuise Turkuvaz Medya Grubuyapacağı zirve ile ahilik kültürünüekonominin gündeminetaşımayı hedefleniyor. BaşkanRecep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıylaaçılması beklenen zirveyekatılacak alanında uzmankonuşmacılar ahilik ve iş dünyasınayön verecek önemli konularıtartışılacak. Söz konusu fuaraTicaret Bakanı Ruhsar Pekcan veÇevre ve Şehircilik Bakanı MuratKurum'un ise 28 Kasım'da katılmasıbekleniyor. İş dünyasınınen büyük şirketlerininyanı sıra esnaf vesanatkârların ürünleriniuluslararası arenada tanıtmafırsatı bulacağı fuar çerçevesindedüzenlenecekpanellerde, işinsanları ve akademisyenlerahilikkültürünüele alacak.