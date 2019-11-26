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Uygunsuz kişisel koruyucu donanıma geçit yok

, , bu yılın ocak-ekim döneminde denetlediği baret, halat ile iş eldiveni, ayakkabısı ve gözlüğü gibi 445 kişisel koruyucu donanımın yüzde 18'inde uygunsuzluk tespit etti. Bakanlık, aralarında el ve kol ile göz ve yüz koruyucuların da olduğu ürünlerin piyasaya arzını engelledi.

AA Ekonomi
Giriş Tarihi: 26.11.2019 11:16 Güncelleme Tarihi: 26.11.2019 11:41
Uygunsuz kişisel koruyucu donanıma geçit yok

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bu yılın ocak-ekim döneminde denetlediği 445 kişisel koruyucu donanımın yüzde 18'inde uygunsuzluk tespit etti.

Aralarında baret, halat ile iş eldiveni, ayakkabısı ve gözlüğünün de olduğu kişisel koruyucu donanımların piyasada gözetim ve denetimi görevini yürüten Bakanlık, denetimlerini sıklaştırdı.

Bu yılın ocak-ekim döneminde denetlediği 445 kişisel koruyucu donanımın yüzde 18'inde uygunsuzluk tespit eden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, aralarında el ve kol ile göz ve yüz koruyucuların da olduğu ürünlerin piyasaya arzını engelledi.

Denetimlerini sürdüren Bakanlık, toplumda ürün güvenliği bilincini arttırmak için İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünün internet sitesine ihbar/şikayet modülünü de ekledi.

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Uygunsuz kişisel koruyucu donanıma geçit yok
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