Vakıfbank, yeni ürünü ile piyasayı canlandıracak

BUGÜN NELER OLDU

Vakıfbank, yeni ürünü SKY (Siz Kredinizi Yönetin) Limit ile ihtiyaç sahiplerine özel çözümler üretiyor. SKY Limit'le, aylık geliri belirli bir tutarın üzerinde olan banka müşterilerine özel limit tanımlanıyor, bu limitler ek hesap, kredi kartı ya da ihtiyaç kredisi gibi farklı ürünlere dağıtılabiliyor. SKY Limit, Vakıfbank Mobil ya da şube aracılığıyla da kullanılabiliyor. VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "VBanko Çek'in ardından geliştirdiğimiz SKY Limit ile Türkiye ekonomisine desteğimizi sürdürüyoruz. Müşterilerimize, limitinizi biz verelim siz kredinizi yönetin diyoruz. Yeni ürünümüzün piyasaları canlandıracağına inanıyoruz" diye konuştu.Ertelenen ihtiyaçların karşılanmasıyla piyasalara bir hareketlilik geleceğini belirten Üstünsalih, şunları anlattı: "SKY Limit'ten geliri ve skoru belirli, geniş bir kesim yararlanabiliyor. Aylık geliri belirli bir tutarın üzerindeki müşterilerimize çalıştıkları kurumla buralardaki görev ve unvanlarına göre özelleştirilmiş geniş limitler tanımlıyoruz. SKY Limit'in en az yüzde 10'luk dilimini müşterimizin Ek Hesap limiti olarak tanımlıyoruz. SKY Limit'i 500 bin TL olan müşteri için en az 50 bin TL Ek Hesap limiti ayrılırken geri kalan 450 bin TL'lik dilim, kredi kartı ve ihtiyaç kredisi olarak kullandırılabiliyor."