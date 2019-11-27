8 taksiti duyunca ofiste halay çektik

BUGÜN NELER OLDU

ZenPırlanta Yönetim Kurulu Başkanı Emil Güzeliş, altın ve pırlantalı takıya getirilen 8 taksit kararı sonrası derin bir nefes aldıklarını belirterek, "Kararı duyunca ofiste halay çektik. Acayip mutlu olduk" dedi.2018 ağustos ve eylül aylarını taksitlerin kaldırılması nedeniyle sıkıntılı geçirdiklerini aktaran Güzeliş, "8'e çıkarılan taksit sayısıyla yüzde 60 düşen işlerimizi toparladık. Çünkü bizim işimizde nakit parayla alışveriş yapılmıyor. Nakit görmeyeli uzun zaman oldu" diye konuştu. Bu yıl yüzde 15 büyüme öngördüklerini dile getiren Güzeliş, alyansın alternatifi olarak baget yüzükleri piyasada yükselteceklerini söyledi.