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son dakika hareketliliği sonrası kaç TL oldu? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? (Alış satış fiyatı 27 Kasım)

Güncel piyasalarda bir düşüş yaşanırken, altın fiyatlarına yönelik son dakika hareketliliği de olmaya devam ediyor. Bu bağlamda, güncel bilgisi hafta ortasında da en çok merak edilenler arasında dikkat çekiyor. Peki, gram, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, şu an kaç TL? Haberimizden anbean ve son dakika Kapalıçarşı alış satış fiyatı detayı ile 22 ayar bilezik, gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları hakkında canlı ve güncel rakamları öğrenebilirsiniz. İşte, uzman yorumları ile beraber 27 Kasım 2019 Çarşamba bugün canlı rakamlar...

Giriş Tarihi: 27.11.2019 10:07
Altın fiyatları son dakika hareketliliği sonrası kaç TL oldu? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? (Alış satış fiyatı 27 Kasım)

Piyasalar için haftanın üçüncü işlem günü yaşanırken, hafta ortası itibari ile de düşüş içerisinde. Öyle ki, bu sarı metalin durumu ülkemiz özelinde milyonlarca vatandaşın en çok araştırdığı konular arasında üst sıralarda yer alıyor. Altın fiyatları son dakika sorgulamaları da ağırlıklı olarak uzun vadeli yatırım eksenli yapılıyor. Tam bu yönde, başta gram ve çeyrek altın olmak üzere hafta başından bu yana inişli çıkışlı seyir içerisinde bulunan alış satış fiyatlarının Kasım sonu itibari ile nasıl bir gidişat izleyeceği merak ediliyor. Sizler için, 27 Kasım 2019 Çarşamba gününe özel canlı ve güncel rakamlarla gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bilgisini derledik.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Haberimizin içeriğinden uzman yorumları ile beraber 27 Kasım 2019 Çarşamba gününe ilişkin güncel ve canlı son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile anbean takip işleminizi yapabilirsiniz.

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Altın fiyatları son dakika hareketliliği sonrası kaç TL oldu? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? (Alış satış fiyatı 27 Kasım)
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