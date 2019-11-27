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Bakan Albayrak, “Kamu bankaları tarihinin en büyük kârını açıklayacak"

Hazine ve Maliye Bakanı , “Kamu bankaları tarihinin en büyük kârını açıklayacak” dedi.

İHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 27.11.2019 19:25 Güncelleme Tarihi: 27.11.2019 19:44
Bakan Albayrak, “Kamu bankaları tarihinin en büyük kârını açıklayacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak : "20 milyon mükellefte 50 bin mükellef söz konusu."

Albayrak: Büyümede üçüncü çeyrek beklentileri yüzde 1'lerde. Türkiye, aralık da bu ivmeyle devam ederse yüzde 4-5'lerde büyüyeceği son çeyreğe gidiyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Hem elektriğe hem doğalgaza 2019 Kasım itibariyle yüzde 19 bir artış var" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Büyümede üçüncü çeyrek beklentileri yüzde 1'lerde. Türkiye, aralık da bu ivmeyle devam ederse yüzde 4-5'lerde büyüyeceği son çeyreğe gidiyor." dedi.

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Bakan Albayrak, “Kamu bankaları tarihinin en büyük kârını açıklayacak"
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