Bakan Dönmez: Bu yılın sonunda toplam 40 yerleşim yerine doğal gaz arzını tamamlamış olacağız

Dönmez, "Doğal Gaz Dağıtım Sektörü Toplantısı"nda, 2002'de Türkiye'de 5 büyükşehirde doğal gaz kullanıldığını, bugün artık 81 il ve 531 ilçenin tamamında doğal gazın vatandaşların hizmetine sunulduğunu ifade etti.

Doğal gazda artık arz güvenliği sıkıntısı yaşanmadığına işaret eden Dönmez, "Yer altı depolama ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) depolama tesisleriyle 30-35 günlük doğal gaz talebimizi karşılayabilecek kapasitedeyiz. Yaklaşık 4 milyar metreküplük depolama kapasitemiz konut tüketimimizin yüzde 35'ini karşılayabilecek seviyede." diye konuştu.

Dönmez, Türkiye'de doğal gaz talebinin yüzde 23'ünün LNG'den karşılandığını ve küresel LNG ithalatının yüzde 2,2'sinin Türkiye tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.

Türkiye'nin enerji talebinin giderek arttığının altını çizen Dönmez, "Doğal gaz, dışa bağımlı olduğumuz bir kaynak ancak Türkiye'nin doğal gazda merkez ülke olmasının önünde bir engel değil. Gelişmiş bir depolama sistemini aşama aşama inşa ediyoruz, yeni boru hatlarıyla kaynak ve güzergah çeşitliliği sağlıyoruz, Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası ile bölgede liberal bir piyasanın temellerini sağlam bir şekilde kurguluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Dönmez, bu yılın sonunda toplam 40 yerleşim yerine doğal gaz arzının tamamlanacağına dikkati çekerek, "Gelecek 3 yıldaki hedefimiz ise yaklaşık 100 yerleşim yerini daha doğal gazla buluşturmak. Memleketin dört bir yanında milletimiz bu konuda bizden hizmet bekliyor." ifadelerini kullandı.

KARBON SALIMI DÜŞTÜ

Konutlarda kömür yerine doğal gaz kullanılmasıyla geçen yıl 29 milyon ton karbon salımının engellendiğini vurgulayan Dönmez, bunun 1,7 milyon hektar ormanın temizleyebileceği alana eşdeğer nitelikte olduğunu belirtti.

Bakan Dönmez, kamuoyunda enerji ve madenin çevreyle çatışmalı bir alan olarak gösterilmeye çalışıldığını belirterek, "Bütün bu algı oyunlarının, yalanların, çarpıtmaların arkasında Türkiye'nin milli enerji ve maden kaynaklarından tam olarak yararlanmasına engel olmak yatıyor. Herkes şunu iyi bilsin ki ne rüzgarımızdan ne güneşimizden, kömürümüzden ne de madenlerimizden vazgeçeceğiz. Hepsi milletimize ait." değerlendirmesinde bulundu.

Doğal gaz giriş noktalarının toplam kapasitesinin günlük 320 milyon metreküpe ulaştığına değinen Dönmez, depolama tesislerinin kapasite artışları, TANAP ve TürkAkım'ın boru hatlarının da tam kapasite çalışmasıyla bu rakamın 2023'te günlük 450 milyon metreküpe ulaşacağını söyledi.

HİZMET MEMNUNİYETİ YÜZDE 72,4

Dönmez, doğal gaz dağıtım sektöründe vatandaş memnuniyetini ölçmeye yönelik 78 ilde 19 bin 234 kişiyle yüz yüze görüşülerek bir araştırma yapıldığını söyledi.

Vatandaşların doğal gaz dağıtım şirketlerinin sunduğu hizmetten genel memnuniyet oranının yüzde 72,4 olduğunu kaydeden Dönmez, "Küçümsenmeyecek bir oran ancak bizim için yeterli değil. Çünkü Türkiye, doğal gazın yaygınlaştırılması konusunda gerek bölge ülkeleri gerekse de Avrupa ile kıyaslandığında lider durumda. Fatura ödemelerinde erişim kolaylığı memnuniyet oranı ise yüzde 77,5 olarak ölçüldü." diye konuştu.

Bakan Dönmez, memnuniyet başlığı altında en önemli hususlardan birinin de kesintiler olduğunu belirterek, "Son 1 yılda doğal gaz hiç kesilmedi diyenlerin oranı yüzde 89, nadiren diyenlerin oranı ise yüzde 9 oldu. Burada dağıtım sektörümüzün ve BOTAŞ'ın yoğun altyapı yatırımlarının büyük payı var. İletim ve dağıtım ağına 25 milyar liralık altyapı yatırımı yapıldı." ifadelerini kullandı.

Vatandaşların yüzde 93,7'sinin arıza olduğunda anında müdahale edildiğini ve sorunun kısa sürede çözüldüğünü düşündüğünü aktaran Dönmez, "doğal gaz acil hattını aradığımda kolay erişim sağlıyorum" diyenlerin oranının ise yüzde 94,2 olduğunu söyledi.

VERİMLİLİK VE TASARRUF

Dönmez, doğal gazı verimli kullanmanın ve tasarrufunda yapılan araştırmada konu edildiğini belirterek, "Bununla alakalı olarak 'Evinizde ve iş yerinizde enerji verimliliği ve tasarrufu amacıyla bir uygulama ya da satın alma yaptınız mı?' sorusuna yüzde 40 evet cevabı geldi. Ne tür tasarruf tedbirlerine başvurdunuz sorusunun cevabı olarak, bina yalıtımı yüzde 72,5 ile ilk sırada yer aldı. Onu yüzde 51,2 ile verimli lamba değişimi, yüzde 24 ile pencere fitil kontrolü/değişimi, yüzde 9,7 ile oda termostatı veya sıcaklık kontrolü uygulaması takip etti." bilgisini paylaştı.

Araştırma sonuçlarına ilişkin daha detaylı bir görüşme gerçekleştireceklerini belirten Dönmez, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şapkayı önümüze koyacağız. Neyi doğru, neyi eksik yaptığımızı tek tek ele alacağız. Doğal gaz dağıtım sektöründen beklentilerimiz büyük. Bu işin ticari sorumluluğu her ne kadar siz de olsa da vatandaşlarımız işlerinin zamanında bitmemesi ya da eksik olması durumunda bizlere kadar ulaşabiliyorlar. Aradaki bu ince dengeyi korumak ve geliştirmek zorundayız. Sektörümüzün görüş, öneri ve taleplerine her zaman açığız."