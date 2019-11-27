Savunma sanayi 7 milyarlık sipariş aldı

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bakanlığının 2020 yılı bütçesini, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sundu. Temel referans kaynaklarının 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi olduğunu belirten Varank, savunma sanayi şirketlerinin son 5 yılda 7 milyar liraya yakın yurtiçi ve yurtdışı sipariş aldığını kaydetti. Yerli otomobil konusunda ise Otomobil Girişim Grubu'nun aralıkta ön gösterim araçlarını kamuoyuna tanıtacağı bilgisini veren Varank, bakanlık projeleri arasında TÜBİTAK çatısı altında Kutup Araştırma Enstitüsü kurulmasını da saydı. İMECE uydusunun 2021'de uzaya fırlatılacağını, TÜRKSAT 6A uydusunun da 2021'de tamamlanacağını kaydeden Varank, şunları anlattı: "Milli Uzay Programı'nı ise 2020'de ilan edeceğiz. Kalkınma Planı'ndaki sektörel öncelikler çerçevesinde raylı sistemleri odağımıza aldık. Firmalarımız artık AB ve Uzakdoğu'ya raylı sistem araçları ihraç ediyor. 2020'de 7 yeni organize sanayi bölgesini daha bitirerek 25 bin kişiye istihdam sağlayacağız. Önümüzdeki dönemde AB fonlarıyla iki yeni projeyi daha hayata geçireceğiz."