Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > Savunma sanayi 7 milyarlık sipariş aldı

Savunma sanayi 7 milyarlık sipariş aldı

Giriş Tarihi: 27.11.2019
Savunma sanayi 7 milyarlık sipariş aldı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bakanlığının 2020 yılı bütçesini, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sundu. Temel referans kaynaklarının 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi olduğunu belirten Varank, savunma sanayi şirketlerinin son 5 yılda 7 milyar liraya yakın yurtiçi ve yurtdışı sipariş aldığını kaydetti. Yerli otomobil konusunda ise Otomobil Girişim Grubu'nun aralıkta ön gösterim araçlarını kamuoyuna tanıtacağı bilgisini veren Varank, bakanlık projeleri arasında TÜBİTAK çatısı altında Kutup Araştırma Enstitüsü kurulmasını da saydı. İMECE uydusunun 2021'de uzaya fırlatılacağını, TÜRKSAT 6A uydusunun da 2021'de tamamlanacağını kaydeden Varank, şunları anlattı: "Milli Uzay Programı'nı ise 2020'de ilan edeceğiz. Kalkınma Planı'ndaki sektörel öncelikler çerçevesinde raylı sistemleri odağımıza aldık. Firmalarımız artık AB ve Uzakdoğu'ya raylı sistem araçları ihraç ediyor. 2020'de 7 yeni organize sanayi bölgesini daha bitirerek 25 bin kişiye istihdam sağlayacağız. Önümüzdeki dönemde AB fonlarıyla iki yeni projeyi daha hayata geçireceğiz."
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Savunma sanayi 7 milyarlık sipariş aldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN