Son dakika: Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 28 Kasım güncel gram ve çeyrek altın fiyatı...

Çeyrek altın fiyatı, arama motoru Google'da gün aşırı en çok araştırılan konu başlıkları arasında karşımıza çıkmaktadır. 28 Kasım Perşembe altın fiyatları hakkında son dakika bilgileri bekleniyor. Ülkemizde dolar ve eurodan bağımsız olarak altın, en çok birikim yapılan alan olarak dikkat çekiyor. Evlerde biriktirilen yatırımların çoğu da çeyrek altındır. Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altın fiyatları hakkındaki son dakika bilgilerini bulabilirsiniz.

28 KASIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

GRAM ALTIN FİYATLARI

Gram altın özellikle son dönemde çeyrek altın fiyatlarındaki dalgalanmalardan sonra eskisinden daha çok talep görüyor. Gram altın artık düğünlere de benzer törenlere de hediye olarak götürülüyor. Bugün gram altın 270,47 TL'den alınırken 270,54 TL'den satılıyor.