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: bugün ne kadar oldu? 28 Kasım güncel gram ve fiyatı...

Ülkemizde en çok araştırılan ve merak edilen konu olan hakkında bilgileri de gelmeye başladı. Kasım ayının son günlerine gelirken gram ve fiyatları hakkındaki son detaylar, anlık değişimleri haberimizde bulabilirsiniz. Piyasaların nabzının attığı Kapalıçarşı'dan gelecek bilgiler ışığında 28 Kasım'daki piyasa tablosu merakla bekleniyor. Toplumsal hafıza ve ortak değerler kültürü oluşturur, bizim kültürümüzde de altın son derece değerli ve önemlidir. İşte altın fiyatları hakkındaki son dakika bilgileri...

Giriş Tarihi: 28.11.2019 06:52
Son dakika: Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 28 Kasım güncel gram ve çeyrek altın fiyatı...

fiyatı, arama motoru Google'da gün aşırı en çok araştırılan konu başlıkları arasında karşımıza çıkmaktadır. 28 Kasım Perşembe hakkında bilgileri bekleniyor. Ülkemizde dolar ve eurodan bağımsız olarak altın, en çok birikim yapılan alan olarak dikkat çekiyor. Evlerde biriktirilen yatırımların çoğu da çeyrek altındır. Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altın fiyatları hakkındaki son dakika bilgilerini bulabilirsiniz.

28 KASIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

FİYATLARI

Gram altın özellikle son dönemde çeyrek altın fiyatlarındaki dalgalanmalardan sonra eskisinden daha çok talep görüyor. Gram altın artık düğünlere de benzer törenlere de hediye olarak götürülüyor. Bugün gram altın 270,47 TL'den alınırken 270,54 TL'den satılıyor.

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Son dakika: Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 28 Kasım güncel gram ve çeyrek altın fiyatı...
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