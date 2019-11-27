Türkiye yükselişe geçti

BUGÜN NELER OLDU

Ekonomisinde dengelenme sürecinde sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Türkiye, yabancı ekonomistlerin de ilgi odağı oldu. Uluslararası düşünce kuruluşu Chatham House'ın Konsey Başkanı, eski İngiltere Hazine Bakanı, BRICS teriminin mucidi, ünlü İngiliz ekonomist Jim O'Neill, Türkiye'nin etkileri çok kötü olabilecek bir krizi şu ana kadar makul ve iyi bir şekilde geride bıraktığını ifade ederek, "Ekonomi birçok insanın düşündüğü kadar zayıf değil. Türkiye, her zaman olduğu gibi ilginç ve kompleks" dedi. O'Neill, Türkiye'nin 2030- 2040 yılları arasında dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasına girebileceğini söyledi.Türkiye Kalite Derneği'nin düzenlediği 28. Kalite Kongresi için Türkiye'ye gelen kriz kahini olarak da bilinen ünlü ekonomist Nouriel Roubini, Türk ekonomisinde geçen yılki sıkıntılar sonrası ılımlı bir toparlanma olduğunu belirterek, "Türkiye'de ekonomi bu yıl itibarıyla yükselişe geçti. Türkiye ekonomisi daha istikrarlı hale geldi" değerlendirmesinde bulundu.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Katar Merkez Bankası arasında 17 Ağustos 2018'de imzalanan ikili para takası (swap) anlaşması, 25 Kasım 2019'da Doha'da düzenlenen bir törenle tadil edildi. Anlaşma tutarı 3 milyar dolar karşılığı Türk lirası ve Katar riyalinden 5 milyar dolar karşılığı Türk lirası ve Katar riyaline yükseltildi.