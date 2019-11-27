Üsküdar’a ‘Bahar’ı getirdi 300 milyon euroluk yatırım yolda

70'İ

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'nin vizyon projelerinde imzası bulunan Kalyon Holding altyapı, üstyapı ve enerji sektörlerinin ardından Nevbahar Üsküdar projesiyle birlikte gayrimenkul sektörüne giriş yaptı. İki ay önce lansmanı yapılan projedeki konutların yüzde 30'unun satıldığını söyleyen Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu, "Satış performansımız önümüzdeki günler için ciddi moral veriyor. Yılsonunda projemizin yüzde 40'ını satarak yılı kapatmayı hedefliyoruz" dedi. Bankaların konut faizlerine yansıyan pozitif sürecin, tüketiciyi ihtiyaçları doğrultusunda gayrimenkul alımına yönlendirdiğini söyleyen Kalyoncu, konut alımının bir süre daha ihtiyaç için yapılacağını öngördüklerini aktardı. Kalyoncu, "Tüketici güveni artarken sektöre karşı algının da olumlu anlamda geliştiğini görüyoruz. Yıl bitmeden bu güvenin daha hızlı alıma yöneldiğini göreceğiz" diye konuştu.Konut talebinin geçmiş yıllarda yatırım ağırlıklı olduğuna dikkat çeken Kalyoncu, artık ihtiyaç için alımların öne geçtiğini vurguladı. Kalyoncu, "İnşaat maliyetleri arttı ama gayrimenkul fiyatlarındaki artış sınırlı kaldı. Bu maliyet artışının fiyatlara yansımaması kesinlikle sürdürülebilir değil. Fiyatlar eninde sonunda artacak. Tam da bu sebeple özel indirimlerin uygulandığı bu dönemde ev almanın tam vakti" dedi.Gayrimenkul sektörüne yatırım yapmaya devam edeceklerini vurgulayan Mehmet Kalyoncu, çok fazla projeyi aynı arada yürütmeyeceklerini söyledi. Kalyoncu, "En fazla 2 projeyi aynı anda yapacağız. Özenli çalışıyoruz. Artık 'ne yapsam satar' dönemi bitti. 3 yılda 300 milyon euroluk yeni yatırım planımız var. 2021'de başlamayı planladığımız İstanbul Havalimanı yakınlarında karma kullanımlı bir proje için ön hazırlıklarımızı yapıyoruz" ifadelerini kullandı.Kalyon Gayrimenkul Yatırım Satış ve Pazarlama Müdürü Ayşegül Öztürk, projede anahtar teslimlerine 1 yılda başlayacaklarını belirterek, "Yüzde 30 peşinat verip kalan kısmı şirket bünyesinde taksitle ödemek isteyenler için yüzde 0.49'luk vade oranıyla taksitlendirme yapıyoruz. Üstelik taksit ödemelerini de konut teslimlerinden sonra başlatıyoruz" dedi.Projede toplam kiralanabilir alanı 30 bin metrekareyi bulan, farklı büyüklüklerde 138 mağazanın olduğu, Nev Çarşı isimli bir alışveriş, eğlence ve yaşam alanı da var. Mehmet Kalyoncu Üsküdar'ın 'çarşı' geleneğini sürdürme hedefiyle yola çıktıklarını belirterek, "Burada hem bildiğimiz zincir perakende üniteleri var hem de proje özelinde geliştirilmiş birtakım kurgularımız mevcut" dedi. Nev Çarşı'nın konut teslimlerinden daha önce, 2020'nin mart ayında açılacağı bilgisini paylaşan Kalyon Gayrimenkul Yatırım Genel Müdürü Çağın Işıkdağ ise çarşıdaki mağaza kiralamalarının yüzde 70'lere ulaştığına dikkat çekti.