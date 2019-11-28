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: Türkiye hızlı toparlandı

Giriş Tarihi: 28.11.2019
Adnan Bali: Türkiye hızlı toparlandı
İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, Türkiye ekonomisinin geçen yılın ağustos ayından bu yana beklenenden hızlı toparlandığını bildirdi. Teknik resesyondan çıkıldığını ve müstakil çeyrekler bazında yeniden büyüme performansı görüldüğünü belirten Bali, geçen yıl yaşanılan bazı ekonomik, jeopolitik ve uluslararası ilişkilerdeki sıkıntıların şu anda aynı derecede sorun yaratmadığına işaret ederek şöyle konuştu: "Örneğin, benzer tartışmalar ya da hiç arzu edilmeyen beyanatlar oluyor ama bunlar geçen yıl ciddi şekilde kırılganlıklar yaratırken, bu sene onların çok önemli bir sonucunun olamadığını görüyoruz."
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Adnan Bali: Türkiye hızlı toparlandı
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