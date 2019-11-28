Allianz’dan tamamlayıcı sağlık sigortasına yüzde 25 indirim

BUGÜN NELER OLDU

ALLIANZ Türkiye, tamamlayıcı sağlık sigortasında bir kampanya başlattı. 31 Aralık 2019 tarihine kadar devam edecek kampanya ile ilk kez tamamlayıcı sağlık sigortası alanlar yüzde 25'e varan indirim alabilecek. Yeni bir tamamlayıcı sağlık sigortası alacak olan müşteriler, ilk yıl primine özel olarak ve yatarak tedavilerde geçerli yüzde 25 indirim avantajından yararlanacak. Allianz Türkiye Sağlık Sigortaları Genel Müdür Yardımcısı Okan Özdemir, Allianz Türkiye'nin 1 milyonu aşkın sağlık sigortalısının yaklaşık yüzde 30'unun tamamlayıcı sağlık sigortasına sahip olduğunu belirtti. Özdemir, "Bireysel müşterilerimize satışlarımız arttı. Bu artışın önemli bir bölümü İstanbul dışından geliyor. Geçen sene yeni işlerimizin sadece 3'te 1'i İstanbul dışından geliyorken bugün bu oran yüzde 50'ye ulaştı. Anadolu'daki sigortasız müşterilere sağlık güvencesi sağlama hızımız arttı" ifadelerini kullandı.