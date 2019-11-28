Anadolu’dan filizlenen Ahiler Konya’da buluştu

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Cumhurbaşkanlığıhimayesinde düzenlenen Ahilik Fuarı ve İş Ahlakı Zirvesi dün Konya'da başladı. Yaşayan ahilerin stantlarının yer aldığı ve ana medya sponsorluğunu Turkuvaz Medya Grubu'nun üstlendiği zirvede, ahilik geleneğinin yaşatılması ve iş ahlakı alanında uzman kişiler tarafından masaya yatırılacak. Konya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği'ne (KONESOB) bağlı, el sanatları ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren odaların stant açtığı ve dört gün sürecek zirvede düzenlenen panel ve konferanslarla ahilik teşkilatı bilimsel yönleriyle incelenecek. Ahiliğin kültürümüzün bir parçası olduğunu belirten Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, "Ahilik, meslek örgütüyle sınırlandırılmış bir yapı değil, temelinde insan yatıyor. Bu yüzde ahiliğin kültür ve felsefesini hayatımızıda içselleştirmemiz gerekiyor" dedi. Zirvede konuşan KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak ise ahiliğin 900 yıllık geçkişe sehip olduğunu aktardı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Leyla Şahin Usta ve Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ın konuşmalarının ardından zirvenin açılışı kurdele kesilerek yapıldı.