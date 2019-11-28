Bakan Albayrak’tan KYK borçları ile ilgili son dakika açıklaması! Milyonlarca öğrenciye KYK müjdesi...

Bilindiği üzere KYK kredi borcu olan öğrenciler, yeni mezunlar sık sık sosyal medya üzerinden KYK borçlarının silinmesi ile ilgili taleplerini yerine getiriyorlardı. KYK borçları ile ilgili yapılan son dakika açıklamaları ise yakından takip ediliyordu. Beklenen müjdeli haberi ise Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yaptı. Albayrak, KYK borçları ile ilgili adım atılacağı mesajını verdi. Albayrak'tan müjdeli bir haber de iktisadi idari bilimler fakültesi mezunlarına geldi. Bakan Albayrak, bu alandan mezun olan gençlerin gelir uzman yardımcılığı sınavı ile ilgili ihtiyaçlar kapsamında çalışma yaptıklarını ifade etti. İşte Bakan Albayrak'ın o açıklamaları…

BAKAN ALBAYRAK MÜJDEYİ VERDİ! KYK BORÇLARI SİLİNİYOR MU?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamaları…