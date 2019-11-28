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’tan borçları ile ilgili açıklaması! Milyonlarca öğrenciye KYK müjdesi...

Hazine ve Maliye Bakanı , dün Türkiye’nin ekonomik gündemine ilişkin açıklamalarda bulunurken, milyonlarca öğrenciye de müjdeyi verdi. Özellikle sosyal medyada sık sık borçları ile ilgili gündem yaratılırken, yaptığı açıklamayla bu tartışmalara son noktayı koydu. Albayrak, ‘Kredi borçları ile ilgili çalışma yapıyoruz.’ Dedi. Çok sayıda öğrenciyi heyecanlandıran bu haberin ardından vatandaşlar KYK borçları siliniyor mu? aratması yapmaya başladılar. Haberimizin içerisinde Hazine Bakanı Berat Albayrak’ın açıklamalarını bulabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 28.11.2019 08:26 Güncelleme Tarihi: 28.11.2019 08:26
Bakan Albayrak’tan KYK borçları ile ilgili son dakika açıklaması! Milyonlarca öğrenciye KYK müjdesi...

Bilindiği üzere kredi borcu olan öğrenciler, yeni mezunlar sık sık sosyal medya üzerinden KYK borçlarının silinmesi ile ilgili taleplerini yerine getiriyorlardı. KYK borçları ile ilgili yapılan açıklamaları ise yakından takip ediliyordu. Beklenen müjdeli haberi ise Hazine ve Maliye Bakanı yaptı. Albayrak, KYK borçları ile ilgili adım atılacağı mesajını verdi. Albayrak'tan müjdeli bir haber de iktisadi idari bilimler fakültesi mezunlarına geldi. , bu alandan mezun olan gençlerin gelir uzman yardımcılığı sınavı ile ilgili ihtiyaçlar kapsamında çalışma yaptıklarını ifade etti. İşte Bakan Albayrak'ın o açıklamaları…

BAKAN ALBAYRAK MÜJDEYİ VERDİ! KYK BORÇLARI SİLİNİYOR MU?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamaları…

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Bakan Albayrak’tan KYK borçları ile ilgili son dakika açıklaması! Milyonlarca öğrenciye KYK müjdesi...
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