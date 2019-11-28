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Büyükşehir ve , tank geçidi protokolünü imzaladı

İstanbul Esenler’de TSK'nın boşalttığı eski Baştabya Kışlası’na ait tank geçidinin şehir içi trafiğine nefes aldıracak kavşak olarak değerlendirilmesi için  ile arasında protokol imzalandı. Şehir içi trafiğinin özellikle sabah ve akşam saatlerinde büyük yoğunluk yaşadığı bölgede yapılacak kavşağın, ulaşımda büyük kolaylık sağlaması hedefleniyor.

DHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 28.11.2019 14:41
Büyükşehir ve Esenler Belediyesi, tank geçidi protokolünü imzaladı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 9 Ekim 2019 tarihinde Esenler Belediyesi'ne yaptığı ziyaret sırasında, Esenler Belediye Başkanı M.Tevfik Göksu ile tank geçidinin değerlendirilmesi konusu da görüşüldü. Eski askeri kışla arazisinin Esenler Belediyesi'ne devredildiğini, askeri arazi ile Esenler yerleşimi arasından TEM Otoyolu'nun geçtiğini belirten yetkililer, yapılan protokolün önemine vurgu yaparak, "Esenler'in, özellikle Tekstilkent bölgesinin TEM bağlantısını sağlamak için bölgeye bir kavşak yapılması ihtiyacı vardı. Var olan ve atıl durumdaki eski tank geçidinin, yapılacak kavşak için kullanılmasının yararlı olacağına karar verildi ve hemen çalışmalara başlandı. Tank geçidi kullanılarak yapılacak olan kavşak bölgenin ulaşım ihtiyacına büyük katkı sağlayacağı düşünülmekte. Yapılacak kavşak ile TEM'e çıkış çok daha kolay hale gelecek" dediler.

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Büyükşehir ve Esenler Belediyesi, tank geçidi protokolünü imzaladı
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