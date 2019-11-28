Dört bakanlı zirve

BUGÜN NELER OLDU

SABAH, Türkiye'nin 2023 hedefleri doğrultusunda dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri olması yolunda önem arz eden sektörlerinin önde gelen temsilcileri ve hükümeti Türkiye 2023 Zirvesi'nde bir araya getiriyor. Dört bakanın katılımıyla, bu yıl ikincisi düzenlenecek olan zirve, yarın, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilecek. Açılış konuşmasını Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yapacağı zirveye, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da katılacak.Türkiye'nin 2023 vizyonunun ve gelecek stratejilerinin tartışılacağı zirvede dört panel yapılacak. Sabah Gazetesi Ekonomi Müdür Yardımcısı Dilek Güngör'ün yöneteceği 'İstanbul Finans Merkezi' paneline Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkan Yardımcısı Murat Ali Çengelci, SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez, Bankalar Birliği Başkan Yardımcısı Ümit Leblebici, Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Aynur Eke katılacak. 'Geleceğin Şehirleri' paneli ise ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı moderatörlüğünde gerçekleştirilecek. Panelde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin, IGA CEO Danışmanı Melih Mengü, KONUTDER Başkan Yardımcısı Ziya Yılmaz, GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Feyzullah Yetgin ve INDER Başkanı Nazmi Durbakayım konuşacak.'Savunma Sanayi' panelini SABAH gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu yönetecek. Panele TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Kardemir Genel Müdürü Dr. Hüseyin Soykan ve BMC Yönetim Kurulu Üyesi Taha Yasin Öztürk katılacak. 'İhracat' panelini ise SABAH gazetesi yazarı ve TİM Genel Sekreteri Prof. Dr. Kerem Alkin yönetecek. Panelde TİM Başkanvekili İbrahim Pektaş, Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, Vestel Genel Müdür Yardımcısı Volkan Karaçalı, Kardemir CFO'su Furkan Ünal konuşacak.