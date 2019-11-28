Fon koçu düşük getiri sorununu aştı

BUGÜN NELER OLDU

GARANTI Emeklilik'in 2017'de başlattığı fon danışmanlık hizmeti 'Fon Koçu' BES yatırımcısının en büyük şikâyeti olan düşük getiri sorununu da yendi. Ekim itibarıyla risk almak istemeyen katılımcıların tercihi olan en düşük risk profilinde getiri yüzde 20.53 olurken çok yüksek risk profilindeki getiri yüzde 23.35 oldu. Yıllık bazda en düşük risk profilinin getirisi yüzde 24.65 olurken, çok yüksek risk profilinin getirisi ise yüzde 28.03 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde TL mevduat getirisi yüzde 20.65 olarak gerçekleşti. Garanti Emeklilik Genel Müdürü Burak Ali Göçer, Fon Koçu'nun bugüne kadarki performansının hedefleri yakaladığına işaret ederken, "Piyasanın dönem dönem değişmesi sebebiyle katılımcıların yüksek getiri için fon dağılımlarında değişiklik yapmaları lazım. Yılda 6 kez fon değişikliği yapılabiliyor ama bu hakkını kullananlar çok az. Bu hizmet, bir yapay zeka- insan işbirliği ile karar alıyor. Yani insan faktörü kararlarda olmaya devam ediyor" diye konuştu. 7Fon Koçu anketi yanıtlarına göre katılımcının risk profilinin belirlendiğini dile getiren Göçer, "İlgili risk profiline uygun fon paketi sunuluyor. Katılımcılarımız fonlarını ister kendi kararları doğrultusunda, isterlerse de Fon Koçu'nun sunduğu pakete göre değiştirebilir veya Fon Koçu'nun uyarılarını değerlendirerek kendileri belirleyebilirler" dedi. Bugüne kadar 75 bin katılımcının Fon Koçu hizmetinden yararlandığını ifade eden Göçer, katılımcıların, ücretsiz olan fon danışmanlık hizmetinden faydalanabileceklerini de söyledi.