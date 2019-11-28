Gıdada fahiş fiyata anlık takip

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, gıda fiyatlarının fahiş düzeyde artmasını önleyecek 'anlık takip' sistemi kurulduğunu açıkladı. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2020 bütçesinin sunumunda konuşan Albayrak, "Hal kayıt sistemi, e-belge uygulamalarımıza entegre edilecek. Böylece sebze ve meyve fiyatlarında yapılan manipülasyonlar anlık olarak izlenebilecek. Hallerdeki yaklaşık 15 bin civarındaki komisyoncu, sebze ve meyvelerin alım satımını yapan tüccar, hal kayıt sistemi ile entegre bir şekilde mali belgelerini daha kolay bir şekilde oluşturabilecek. Sistem üzerinden işlemler daha etkin izlenebilecek" dedi. Bakan Albayrak, enflasyonun kalıcı olarak tek haneli seviyelere indirileceğini belirtirken, bankacılık sektörünün de sağlam yapısını koruduğuna dikkat çekti. Albayrak, "Sektörün sermaye yapısı oldukça güçlü, aktif kalitesi kaynaklı riskleri rahatlıkla yönetebilecek seviyede" dedi. İşte Albayrak'ın konuşmasından satır başları:Esnaf ve çiftçilere düşük faizli kredi desteği sürecek. Eylül itibarıyla Ziraat Bankası'nca kullandırılan düşük faizli kredi 51.7 milyar liraya ulaştı. Tarım ve Kredi Kooperatifleri de 4.2 milyar lira kredi kullandırdı. Böylece toplam 907 bin çiftçiye ve 55.9 milyar liralık bakiyeye ulaşıldı. Gelecek yılın bütçesinden düşük faizli kredi kullandırımı nedeniyle oluşan gelir kaybının karşılanması için de 4.2 milyarlık ödenek öngörüldü.Halk Bankası esnaf ve sanatkâra bu yıl 1.9 milyar liralık kaynak tahsis etti. Gelecek yılın bütçesinde 2.2 milyar liralık ödenek öngörülüyor. Halk Bankası'nca esnaf ve sanatkâra kullandırılan kredi bakiyesi eylül itibarıyla 40 milyar liraya, bu kredilerden yararlan esnaf sayısı da 560 bine ulaştı.Hazine Destekli Kredi Garanti Uygulaması kapsamında, kefalet hacmi kasım itibarıyla yaklaşık 320 milyar liraya, kredi hacmi ise 367 milyara ulaştı. Sistemden yararlanan işletme sayısı 295 bine çıktı. Kullandırılan kefaletin yüzde 76'sı KOBİ'lere sağlandı.KOBİ Değer ve Ekonomi Değer paketleriyle firmalara 60 milyar liralık ilave kefalet imkânı sunuldu. KOBİ Değer I paketiyle 76 binden fazla firmaya 23.8 milyar lira, KOBİ Değer II paketiyle 44 binden fazla firmaya 20.3 milyar lira ve Ekonomi Değer paketiyle 24 binden fazla firmaya 20 milyar lira kredi kullandırıldı.İVME finansman paketiyle 33 milyar liralık kredi firmaların kullanımına sunuldu. 37 binin üzerinde kredi adedine ulaşıldı. Firmalara 25 milyar kredi verildi.Girişim Sermayesi Fonlarına önümüzdeki 5 yıllık dönem içerisinde 2 milyar lira tutarında kaynak aktarılması hedefleniyor.Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası sistemiyle 5 bin 400 KOBİ'ye yaklaşık 300 milyon liralık teminat sağlandı.Finansal saldırılara karşı yerinde ve zamanında yapılan müdahalelerle döviz kurundaki dalgalanmanın azaldığına işaret eden Albayrak, "Finansal piyasalar normalleşti. Bu yılın ilk yarısında ılımlı bir toparlanma gerçekleşti. Enflasyon kalıcı olarak düşük, tek haneli seviyelere indirilecek. Mali disiplin sürecek" dedi.Albayrak,temelleri sağlam olan Türkiye ekonomisinin 4'üncü çeyrekte beklentilenin ötesinde yüzde 4-5'lerde büyüyeceğini söyledi. Albayrak, kamu bankaları ve Merkez Bankası'nın tarihin en büyük Hazinecilik işlemlerinde elde edilen karını açıklayacağını söyledi.Kasımda, Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki katılımcı sayısının 6.8 milyona ulaştığını anlatan Albayrak, "Devlet katkısı fon tutarı 16.4 milyar liraya, toplam fon büyüklüğü ise 112.8 milyar liraya yükseldi. Devlet katkısı için 2020'de bütçeden 5.1 milyar lira kaynak aktarılacak" dedi. Albayrak, konut hesabı sisteminde katılımcılara yıl sonuna kadar ödemelerin başlayacağını da iletti.Engelli vatandaşların kendilerine tanınan vergisel avantajlardan yararlanmak için vergi dairelerine gitmelerine gerek kalmayacağını vurgulayan Albayrak, "Belgeler elektronik ortamda iletilecek. Yaklaşık 645 milyon lira tasarruf sağlanacak" değerlendirmesini yaptı.Bakan Albayrak, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) borçlarını ödeyemeyen ve yaklaşık 250 bini hakkında yasal işlem başlatılan milyonlarca öğrenciye müjde verdi. Öğrencilerin kredi borçlarıyla ilgili çalışma başlattıklarını belirten Albayrak, iktisadi ve idari bilimler fakültesi mezunları için gelir uzman yardımcılığı sınavı açmak için çalıştıklarını söyledi.