Ticaret Bakanlığından kadın ve gençlere yönelik ihracat seferberliği

Ticaret Bakanlığı, UPS ile yaptığı iş birliği çerçevesinde başlatacağı "Export Akademi" programıyla, ihracatta başarıya ulaşmış girişimcilerle kadın ve genç girişimcileri buluşturacak.

Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlık, İhracat Ana Planı'nda yer alan eylemlerden biri olan kadın ve genç girişimcilerin ihracata yönlendirilmesine ilişkin projelerini hayata geçiriyor.

Bu çerçevede başlatılacak Export Akademi ile başarılı ihracatçılarla buluşacak kadın ve genç girişimcilerin bilgi, deneyim ve network ihtiyaçlarının karşılanması ve böylece ihracat artışına katkıda bulunulması hedefleniyor.

Program kapsamında her ayın son perşembe günü kadın girişimcilere, her ayın ilk perşembe günü de genç girişimcilere konusunda uzman kişilerce eğitimler verilecek.

Bakanlık, her ilde ihracat yapmaya istekli ve bu anlamda potansiyel sahibi olan girişimcileri 50-60 kişilik gruplar halinde bir araya getirecek.

Export Akademi ile kadın ve genç girişimcilerin ihtiyaç duyabilecekleri geniş kapsamlı bir eğitim programı hazırlandı. Programda kadın ve genç girişimcilere gümrükleme ve iade süreçlerinden satış yöntemlerine, uygun paketlemeden ödeme sistemleri ve lojistik çözümlere, dijital pazarlamadan sanal pazarlara ve ihracata yönelik devlet desteklerine kadar tüm konularda çok detaylı eğitimler verilecek.

Kamu-özel sektör iş birliğinde hayata geçirilecek programa ilişkin imza töreni, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla 2 Aralık'ta gerçekleştirilecek.