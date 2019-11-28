Türk şirketlerinden Almatı Investment Forumu'nda yatırım anlaşmaları

Kazakistan'ın Almatı şehrinde bugün gerçekleşen Almatı Investment Forumu kapsamında TÜKİB Yönetim Kurulu Başkanı Fırat Develioğlu ve Almatı Vali Yardımcısı Muhit Azirbayev 300 milyon dolar değerindeki Downtown Almaty Projesi için yatırım memorandumu imzaladı.

Yaşam alanı, iş merkezi, otel ve alışveriş merkezinden oluşacak olan bu proje, Almatı'ya yeni bir ivme katacaktır. TAV Airports Holding CEOsu Sani Şener, Almatı Vali Yardımcısı Saparbek Tuyakbayev ve Almatı Uluslararası Havalimanı arasında imzalanan anlaşma ile Almatı Uluslararası Havalimanın TAV'a satışı tamamlanmış oldu.

Her iki imza töreni Almatı Şehir Valisi Bakıtcan Sagintayev ve Türkiye Cumhuriyeti Almatı Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı huzurunda gerçekleşti.