Uluslararası piyasalardan Vakıfbank’a 730 milyon $

BUGÜN NELER OLDU

Vakıfbank yurtdışı piyasalardan sendikasyon kredisi ve proje teminatlı fonlama işlemiyle toplam 730 milyon dolar kaynak temin etti. 367 gün vadeli sendikasyon kredisinin büyüklüğü 580 milyon dolar olurken, işleme uluslararası bankalardan yüzde 125 seviyesine yakın fazla talep geldi. Vakıfbank ayrıca, proje teminatlı fonlama kapsamında yurtdışından 3.5 yıl vadeli 150 milyon dolar tutarında kredi elde ederek hem kaynak çeşitliliğini artırmaya hem de kaynaklarının vadesini uzatmaya devam etti.Emirates NBD Capital'ın ajan banka olduğu ve koordinatörlük görevini The Commercial Bank of Qatar ile paylaştığı sendikasyon kredisine, toplam 17 ülkeden 28 banka katıldı. Kredinin maliyeti ABD Doları dilimi için Libor + yüzde 2.25 ve euro dilimi için Euribor + yüzde 2.10 seviyesinde gerçekleşti. Yeni sendikasyon kredisine, geçen yıl dâhil olmayan 12 yeni banka daha katıldı. Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "Elde ettiğimiz sonuç, hem muhabir banka ağımızın gücünü hem de muhabirlerimize mütekabiliyet prensibi çerçevesinde iş yaratma kabiliyetimizdeki başarıyı net bir şekilde göstermiştir. Bu tür uzun vadeli ve uygun maliyetli yurtdışı kaynaklarla milli ekonomimizin yanındaki güç olmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.