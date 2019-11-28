Uzaktan sağlık hizmeti oyunu bozacak

BUGÜN NELER OLDU

Mobil cihazların yaygınlaşması ve dijitalleşmedeki gelişime 5G de eklendi ve sağlıkta devrimsel bir sürecin içinden geçiyoruz. Sağlıkta uzaktan erişim hiç olmadığı kadar önemli artık. Dünyanın ilk 5G'li ameliyatı geçtiğimiz aylarda yapıldı. Teknolojinin verdiği olanaklar ile teletıp (telemedicine) hızla büyüyor. Uzak bölgelerde tanı ve tedavi hizmetlerinin verilebilmesi, ayrıca bakım hizmetleri ve sağlık giderlerinin azaltılması sağlanabiliyor. Bu alanda firmalar da türemeye başladı. Özellikle ABD'de kurulan girişimler binlerce kişiye ulaşmaya başladı. Şu anda teletıp hizmetinin verilmediği sağlık alanlarının oranı yüzde 77.5 düzeyinde. Yani 10 işlemden sadece ikisini uzaktan alabiliyorsunuz. Ancak yakın zamanda teletıp yazılımlarının geliştirileceği sağlık alanları yüzde 64 gibi bir orana ulaşıyor. 2025'te de bu sektörün 130 milyar dolar gibi devasa bir büyüklüğe ulaşacağı belirtiliyor. Tabi iş dönüp dolaşıp bu altyapıyı kimin kuracağına ve özel veya kamunun sigortasının neyi kapsayıp kapsamayacağına geliyor. Şu anda bu hizmeti karşılayan sigorta firmaları ve insurtechler var. Ama hastaların 7/24 evden ulaşabildiği tüm sağlık hizmetleri verilince ne olacak? Bu nedenle sigorta primlerinde değişiklik şart gibi. Şu anda bu alanda faaliyet gösteren insurtechler'in de büyüyeceğini varsayarsak sigorta şirketleri için en büyük kalemlerden biri olan sağlık sigortasının çok da cepte olmadığını söyleyebiliriz. Fiyat rekabeti çok daha dişli olacak. Çünkü uzaktan erişimle verilen hizmetin fiyatı da çok daha düşük. Teletıp kullananların memnuniyet oranı ise yüzde 93 gibi bir yüksek bir oranda. Yani mobil bankacılık ve fintechlerde gördüğümüz dönüşümün bir benzerini hastaneler ile teletıp firmaları arasında yaşayacağız. Sigorta sektörü de bu dönüşüme hazırlık yapıp şimdiden kendi konumunu almalı.