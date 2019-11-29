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ekonomiye 2.5 milyar lira kazandırdı

BARIŞ ŞİMŞEK BARIŞ ŞİMŞEK Ekonomi
Giriş Tarihi: 29.11.2019
Avrasya Tüneli ekonomiye 2.5 milyar lira kazandırdı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, bugüne kadar 48 milyon aracın geçiş yaptığı Avrasya Tüneli'nin ekonomiye 2.5 milyar liralık katkı sunduğunu açıkladı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının 2020 yılı bütçesinin sunuşunu yapan Bakan Turhan, KamuÖzel İşbirliği (KÖİ) modeliyle başlatılan projelerin sürdürüleceğini, İstanbul Havalimanı'nda bugüne kadar 45 milyon yolcu trafiğinin gerçekleştiğini açıkladı. Turhan, ilk YHT ekspres seferinin de Ankara-İstanbul arasında yapılacağını söyledi. Turhan, Kanal İstanbul ile ilgili olarak, "Ülkemizin en stratejik mega projesini hayata geçirmek için çalışıyoruz. Teknik çalışmaları tamamladık. ÇED çalışmalarında son aşamaya geldik. 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı'nın kesinleşmesini müteakip ihalesine çıkacağız" dedi. Turhan, Avrasya Tüneli için bugüne kadar toplam 404 milyon liralık garanti ödemesi yapıldığını, 2022 yılı itibariyle garanti araç sayısının aşılacağını öngördüklerini söyledi. Turhan, havayolları projelerinde ise YİD'den gelir elde ettiklerini belirterek, "İstanbul Havalimanı'nda işletmeci yılda 882 milyon euro bize kira ödüyor. Bizim hiç garanti ödememiz olmadı" dedi.
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Avrasya Tüneli ekonomiye 2.5 milyar lira kazandırdı
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