Kredi faiz oranlarında indirim! Garanti, İş Bankası, Ziraat, Halkbank ihtiyaç - konut - taşıt kredisi faiz oranları ne kadar?

Kredi faiz oranlarında yeni bir indirim dalgası başlar mı? Vatandaşlar kış ayına gelinmesiyle birlikte artan ihtiyaçlarını karşılamak için bankaların kredi faiz oranlarını takip ediyor. Uzmanlar geçtiğimiz aylardaki indirim kampanyalarının benzerinin başlayabileceğini ve bunun da otomotiv, konut ve diğer sektörlere olumlu yansıyacağını belirtiyor. İşte Akbank, Halkbank, Akbank, İş Bankası ve diğer bankaların ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranlarını takip eden vatandaşlar için en yeni oranlar...

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.25

Taşıt kredisi: 1.17

Konut kredisi: 0.99