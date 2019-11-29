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Kredi faiz oranlarında indirim! Garanti, , Ziraat, ihtiyaç - konut - taşıt kredisi faiz oranları ne kadar?

ile ilgili vatandaşların araştırmaları sürüyor. İhtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranlarında bankaların sunduğu kampanyalarla ev ve otomobil almak ya da ihtiyaçlarını karşılamak isteyen kişiler en güncel faiz oranları hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Özellikle Merkez Bankası'nın politika faizlerindeki düşüşü ile tetiklenen indirim sürecinin bir benzeri vatandaşlar tarafından talep ediliyor. Bankalar da bu isteklere göre müşterilerine çeşitli kampanyalar sunuyor. Peki kredi faiz oranları ne kadar? Biz de en yeni oranları öğrenmek isteyen vatandaşlar için bankaların güncel faiz oranlarını derledik. İşte , Akbank, , Garanti ihtiyaç - taşıt - ...

Giriş Tarihi: 29.11.2019 10:13
Kredi faiz oranlarında indirim! Garanti, İş Bankası, Ziraat, Halkbank ihtiyaç - konut - taşıt kredisi faiz oranları ne kadar?

Kredi faiz oranlarında yeni bir indirim dalgası başlar mı? Vatandaşlar kış ayına gelinmesiyle birlikte artan ihtiyaçlarını karşılamak için bankaların kredi faiz oranlarını takip ediyor. Uzmanlar geçtiğimiz aylardaki indirim kampanyalarının benzerinin başlayabileceğini ve bunun da otomotiv, konut ve diğer sektörlere olumlu yansıyacağını belirtiyor. İşte Akbank, , Akbank, ve diğer bankaların ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranlarını takip eden vatandaşlar için en yeni oranlar...

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI

: 1.25
Taşıt kredisi: 1.17
Konut kredisi: 0.99

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Kredi faiz oranlarında indirim! Garanti, İş Bankası, Ziraat, Halkbank ihtiyaç - konut - taşıt kredisi faiz oranları ne kadar?
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