Sabah’tan dev zirve

BUGÜN NELER OLDU

SABAH, Türkiye'nin 2023 hedefleri doğrultusunda dünyanın ilk 10 ekonomisinden birisi olması yolunda önem arz eden sektörlerinin önde gelen temsilcileriyle hükümeti bir araya getiriyor. Bu yıl ikincisi düzenlenen Türkiye 2023 Zirvesi, bugün 4 bakanın katılımıyla İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilecek. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açılış konuşmasıyla başlaması beklenen zirvede, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'da konuşma yapacak.Zirvede Türkiye'nin 2023 vizyonunun ve gelecek stratejilerinin tartışılacağı 4 panel yapılacak. 'İstanbul Finans Merkezi', 'Geleceğin Şehirleri', 'Savunma Sanayi' ve 'İhracat' panelinde her sektörün önemli aktörleri stratejilerini ve vizyonlarını anlatacak.