Son Dakika Haber: Asgari ücret Ocak zammı ne kadar olacak? 2020 Ocak asgari ücret ve AGİ zammı ne kadar, kaç TL? İşte detaylar

Asgari ücret zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere yıl içerisinde gerçekleşen enflasyon rakamları doğrultusunda sene başına yapılacak zam miktarı belli oluyor. Bu noktada milyonlarca vatandaş '2020 Ocak Asgari ücret zammı ne kadar olacak' sorusunun yanıtını araştırıyor. Yeni belirlenecek ücretle birlikte 2020'de sosyal güvenlik alanında her şey değişecek. Son 10 yılda asgari ücret zamları genellikle yüzde 10 seviyelerinde bulunurken, istisnai olarak 2016 yılında bu rakam yüzde 30 olmuştu. Bu sene ise asgari ücrete yüzde 15'lik bir zam olma ihtimali üzerinde duruluyor. Peki, Asgari ücret ve AGİ zammı ne kadar olacak? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

OCAK 2020 ASGARİ ÜCRET VE AGİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret belirleme komisyonu tarafından gerçekleştirilecek olan görüşmeler kapsamında vatandaşların bir yıllık zam oranı belli olacak. Bu komisyonda işçi tarafını temsil etmek üzere Türk İş, işveren tarafını temsil etmek için TİSK ve hükümet adına Çalışma Bakanlığı olacak. Görüşmeler en az 3 veya 4 toplantı olacak anlaşma sağlanamazsa bu sayı artacak. Asgari ücret ise en geç Aralık sonu ve Ocak başında belli olacak.