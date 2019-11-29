Sözcü yine ekonomiye operasyon yapıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dün ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Albayrak, "2019'da işsizlik oranının yüzde 12,9 olması tahmin ediliyor. Enflasyon 2020'de yüzde 8,5, 2021'de yüzde 6, 2022'de 4,9 olacak. Özelleştirmede halka arz dâhil olmak üzere alternatif modellerle devam edeceğiz. Bankacılık sektörünün sermaye yapısı riskleri rahatlıkla yönetebilecek seviyede" demişti.

BAKAN ALBAYRAK'I HEDEF GÖSTERDİ

CHP'nin yayın organı Sözcü gazetesinin yazarı Murat Muratoğlu, "Ekonomi toparlanıp gitti" başlıklı bugünkü köşe yazısında, "Oğlum oradan 2020 yılı için yüzde 8.5, 2021 yılı için yüzde 6, 2022 için de yüzde 4.9 enflasyon paketle… Saray'dan Berat Bey'in siparişi, biraz acele… Verileri toplayan kurum, açıklamayı yapan Berat Albayrak'a bağlı olduğundan tarafsızlığının ve güvenilirliğinin kalmadığını biliniyor. Kendi yazıyor, kendi çiziyor, kendi açıklıyor, kendi inanıyor!" demişti. Ekonomi iyiye giderken ne kadar kötü bir ekonomi olduğunu söyleyerek, Bakan Berat Albayrak'ı hedef gösterdi.

EKONOMİ İYİYE GİDERKEN KARALAMA YAPTI

Türkiye'de iyiye giden ekonominin tamamen bittiğini anlatmaya çalışan Murathanoğlu, karalama yazısında "Verileri toplayan kurum, açıklamayı yapan Berat Albayrak'a bağlı olduğundan tarafsızlığının ve güvenilirliğinin kalmadığını biliniyor. Kendi yazıyor, kendi çiziyor, kendi açıklıyor, kendi inanıyor!" diyerek Bakan Albayrak'ı karaladı.

GELECEĞİ ÖN GÖREMEYEN BİR YAZI

Bir kamuoyu araştırma şirketi Avrasya Anket'in enflasyon rakamlarını köşesine taşıyan Murathanoğlu, Bakan Albayrak'ın büyük düşünmediğini söyledi, yazar geleceği ön göremediğini göstermiş oldu. Köşe yazısında yazar "İyi de Berat Bey büyük düşünmüyor. Hedefleri için neden 2022 yılını bekliyoruz? Şimdi bile "yüzde 8" enflasyon açıklayıp birilerini inandırabiliyorsak, 2020'de enflasyon neden "yüzde 4" açıklamıyoruz?" dedi.

"EKONOMİMİZ BÜTÜN NALLARI TOPLADI" DEDİ

Murathanoğlu, köşe yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Berat Albayrak'ın açıklamalarına yer veren Muratoğlu, ekonomi üzerinden algı oluşturmaya çalıştı. Sözcü yazarı, "Berat Albayrak bu açıklamaları yaparken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da 'Bugün ekonomisini toparlamış bir ülke olarak yolumuza devam ediyoruz' diye konuştu kalabalığa… Yanlış mı geldim yoksa? Peki, ülke ekonomisinin toparlandığından haberi var mıydı? Ekonomi zaten hep çok iyi değil miydi? Ne zaman bozuldu ki toparlandı? Hamdolsun ekonomimiz bütün nalları topladı!" diyerek Sözcü yine ekonomiye operasyon yaptığını gösterdi.