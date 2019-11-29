Turizm yeni pazarlarla büyüyecek

BUGÜN NELER OLDU

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenen Uluslararası Resort Turizm Kongresi'nde konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu yılki konseptin turizmin geleceği olduğunu belirtti. 2019 sonu itibarıyla Uzakdoğu'dan 1.1 milyon, Orta Avrupa'dan 2.8 milyon, Amerika Kıtası'ndan 1.1 milyon turist beklendiğini ifade eden Ersoy, 2023 yılında ise Uzakdoğu'dan 4 milyon Orta Avrupa'dan 4.5 milyon, Amerika Kıtası'ndan 3 milyon turistin gelmesinin hedeflendiğini, Türkiye olarak yeni pazarlara odaklanıldığını söyledi. Dünyada turizmin öngörülenden daha hızlı büyüdüğünü belirten Ersoy, "2023 hedefimiz 75 milyon turist sayısına ulaşmak. Gelir olarak da 65 milyar doları yakalayacağız. Bu yıl da 34 milyar doları aşacağız. Ziyaretçi başına gelir ve kişi başı gecelik gelir çok önemli hale geldi. Hedefimiz 10 gecelemeye kadar tekrar gelmek" dedi.Denizbank'ın turizme kredi piyasasında yüzde 17'lik bir paya sahip olduğunu belirten Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, 3 milyar dolar turizm kredisi verdiklerini belirtti. Turizm sektörüne KGF desteğinin sağladığı kefaletin an itibarıyla 5.2 milyar TL olduğunu da belirten Ateş, "Denizbank'ın turizmde KGF kredileri payı yüzde 20 düzeyinde. Sektöre yeniden yapılandırma desteğinde kredi tutarı ise 2 milyar dolar" dedi. Yatırımcıların ilgisinin de büyük olduğunu söyleyen Ateş, "Turizme hem yurt hem de yurtdışından ciddi talep var. Beni hayretler içinde bırakan bir şeyler oluyor. Telefonlarım susmuyor. 'İyi bir otel var mı?' diye yatırımcılar beni arıyor. Bunca yıldır böyle bir şey görmedim. 6 otelin satışını gerçekleştirdik" diye konuştu.THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ise ilk 9 ayda turizm sektörünün önemli bir sıçrama gerçekleştirdiğini hatırlatarak, "Markamız 2003'te 10 miyyonun üzerinde olan yolcu sayısını 2018 sonu itibarıyla 75.2 milyona çıkardı. Bugün dünyada 316 şehre uçuyoruz" dedi.