2020’de seferberlik başlayacak

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan sıfır atık projesi her geçen gün yaygınlaşıyor. İlk olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde uygulanan proje 2020 yılında tüm kamu kurumlarında ve atık üreten işletmelerde yaygınlaşacak. İSRAF ÖNLENİYOR"Sıfır Atık"la, israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, oluşan atığın miktarının azaltılması, etkin toplama sisteminin kurulması, atıkların geri dönüştürülmesini kapsayan atık önleme yaklaşımı toplum tarafından daha çok benimseniyor. 2018 yılından başlayan ve 2023 yılında tüm Türkiye'de uygulanması planlanan proje için, 2020 yılında önemli adımlar atılacak.Sıfır atık yönetmeliği kapsamında; 250 bin nüfusun üzerindeki belediyeler, kamu kuruluşları, sanayi bölgeleri havalimanları, limanlar, akaryakıt istasyonları, dinlenme tesisleri, 100 ve üzeri ofis / büro kapasiteli iş merkezleri ve ticari plazalarda, 5 bin metre kare ve üzerindeki AVM'ler, 250 ve üzerinde öğrencisi bulunan eğitim kurumları ve yurtlar, 100 yatak ve üzeri sağlık kuruluşları, 300 ve üzeri konut bulunan siteler ve zincir marketler sıfır atık yönetim sistemlerini kuracak.